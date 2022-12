Las grandes oportunidades están en Madrid", me decían cuando, bisoño en la vida y absorto en un futuro lleno de utopías, desbrozaba la lista de ciudades en las que estudiar la carrera. La capital española constituía entonces una especie de sueño americano, una garantía de cumplimiento de metas y sobre ella caía un manto intangible de protección frente al fracaso. De todas las utopías e idealizaciones que rondaban mi cabeza, la más grande y engañosa era Madrid.

Jamás se me preguntó -ni, cierto es, yo me planteé- si quería quedarme en casa. Desde bien pequeños, a los habitantes de provincias se nos ha enseñado que el progreso está fuera de la tierra que nos vio nacer. Nos lo decían nuestros profesores, nuestros padres y el sistema, que subrepticiamente nos ha ido privando de servicios que aseguran la prosperidad de un lugar.

Este urbanocentrismo desarrolla en los propios emigrantes y en quienes han tenido la "suerte" de crecer en la gran metrópoli un sentimiento de superioridad y un esnobismo manifiesto para con los que contra todo pronóstico deciden apostar por una vida provinciana. El que sale de la pequeña población lo hace dominado por el automatismo de a quien le han marcado la senda a seguir, creyendo entender por qué lo hace, pero dudando, a su vez, en una enorme contradicción, de por qué debe hacerlo.

El camino, escrita en los prolegómenos del gran éxodo rural por un Miguel Delibes profeta, nos muestra precisamente esto. Durante el desarrollo de la novela, Daniel, el Mochuelo, su protagonista, recuerda todo lo que ha vivido en su pueblo hasta los 11 años, cuando su padre le obliga a marcharse a continuar sus estudios a la ciudad para "progresar". Atrás deja a sus mejores amigos, amores platónicos, el reconocimiento de otros que corresponde cuando ya es demasiado tarde y un sinfín de historias que guardan como un secreto los tordos, el bosque y el río.

Tal vez Daniel, el Mochuelo, habría decidido emigrar a la gran ciudad en algún momento de su vida. O no. La decisión es suya. Sin embargo, la situación es la que es: cuanto más tarde decida el provinciano emprender el viaje, más atrasado y menos preparado se verá en comparación con quienes lo hicieron antes. Así se han asentado los cimientos y así se ha edificado la idea del progreso.

"Las grandes oportunidades están en Madrid", me decían. Diez años allí le han servido a uno para darse cuenta de que el madrileño cree que la capital es España entera. No puede culpársele porque con esa idea es con la que se gobierna. Lo que hay que recordarles es que Madrid la habitan y la hacen en su mayoría personas que, amedrentadas por la sombra del estancamiento, cobardes tal vez, no tuvieron otra elección.