Recuerdo cuando hacía mis primeros pinitos en este, a pesar de todo, precioso oficio de contar cosas y tengo la impresión de que los periodos preelectorales eran todos calcados. Sobre todo los de las votaciones municipales. Los respectivos gobiernos locales sacaban a la calle toda su artillería. Y no había tanto plan de empleo y tantos recurdos como ahora. Eran repintados pasos de cebra de los que no había memoria, si es que alguna vez habían existido. Los operarios cortaban el césped en jardines municipales que una semana antes parecían la Amazonía. El disputado voto del Señor Cayo se abría paso en la cartelera. Y a todas horas sonaba el Libertad sin ira de Jarcha. Que por cierto, a pocas canciones hemos hecho soportar peor el pasado del tiempo. Porque ahora lo de libertad... y lo de sin ira suena ya a pitorreo. Ha transcurrido algo menos de medio siglo de esto que hemos acordado entre todos llamar democracia. En las pantallas de lo que ha pasado pomposamente a contabilizarse como multicines ofrecen películas del universo Marvel y en las cadenas musicales que no invitan a viajar al pasado suenan Rosalía con su Motomami y Shakira. A la que, qué quieren que les diga, siempre tengo la impresión de que se le ha estropeado el WhatsApp y todo lo que tiene que decirle a Piqué lo hace mediante una copla.

Pero la tomadura de pelo de la clase política a sus electores mantiene el olor a rancio de aquellos comienzos de los 80, del arranque de la transición. Anuncios y anuncios -que antes pagaban y que ahora se ofrecen como comunicados- de macroproyectos que, ¡oh casualidad!, se han conocido justo en estas fechas y que todos sabemos que nos moriremos sin ver hechos realidad. Miles de kilos de pinturas y podadoras de un lado a otro a plena caldera para poner de manifiesto cuánto se acuerdan de nosotros (cada cuatro años eso sí) los que están en el poder en cada municipio.

Será que estoy en un momento zen o que soy más crédulo de la cuenta, pero me aferro a creer que que ese tipo de maniobras zafias ya no calan en el votante. Aunque si la Junta Electoral ha apercibido -en mi modestísima opinión de manera desafortunada y desproporcionada- al alcalde de Algeciras por anunciar cuatro cosas (¿es que los demás no lo hacen?) es porque entiende que sí. ¿De verdad que medio siglo después la democracia sigue siendo cortar un césped, asfaltar una calle (cuya reparación en algún caso apareció en medio millar de planes anteriores y nunca se hizo realidad) y pintar un bordillo? ¿Con tan poco nos conformamos? Porque si es así el problema no lo tienen los políticos, sino que los que aún creemos que vale para algo meter el voto en al urna.