El camelo de las consultas

Para darle un barniz democratizador al pacto de investidura que están intentando cerrar PSOE, UP y ERC, y ante el estado de inquietud que el mismo provoca en propios y extraños, los tres partidos han acudido a sus bases para preguntarles sobre el particular. El sábado Sánchez se dirigía a los suyos: "¿Apruebas un gobierno progresista de coalición con UP? El 92% contestó que sí, incluidos muchos socialistas andaluces cabizbajos.

Los afiliados podemitas, por su parte, respondían afirmativamente a esto: ¿Estás de acuerdo en que participemos en un Gobierno de coalición en los términos del preacuerdo de Sánchez e Iglesias? Si ya cuando se les consultó sobre la compra del chalet de Galapagar la respuesta fue positiva, imaginen la de ahora. Parecidas han sido las preguntas formuladas por las direcciones de Izquierda Unida y en Podem Común, con el mismo resultado.

La pregunta de ERC, sin duda la que más dudas generaba pues las peculiaridades de su posición (con Junqueras en la cárcel) hacía que el sentido de la respuesta fuera menos previsible, se redactó en sentido negativo, para no dejar camino a más de una salida: "¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?". Resulta intelectualmente imposible que algún militante secesionista, después de los visto y oído estas semanas pasadas sobre el mundo indepe, conteste con un simple "no" a esa pregunta, por lo que el éxito de sus promotores estaba garantizado de antemano.

Ahora que tanto se habla de populismo y demagogia, dirigiendo con descaro y desahogo dichas actitudes siempre al mismo sitio, es la hora de denunciar que muy populista es dirigirse a las bases con preguntas trampa, a las que además se responde sin tener la más mínima información para formarse un juicio razonable sobre la cuestión planteada, como antiguos dirigentes como Rodríguez Ibarra se han apresurado a criticar. Populismo que, habiéndose cuidado los partidos de laminar toda su estructura intermedia para que sobre las ideas peregrinas del líder se pronuncien directamente las bases, deriva en un cesarismo asambleario y descontrolado peligrosísimo para la estabilidad de nuestro modelo constitucional. Sólo esperamos que, cuando alguna mente clara lo corrija, no sea demasiado tarde.