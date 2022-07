Sin cambios

Más o menos con estas palabras lo vino a explicar Juanma Moreno en su discurso del pasado día 5, durante la presentación en Sevilla del Anuario Joly 2022: no se trata de aplicar medidas de izquierdas o de derechas, sino aquellas que resulten ser las más sensatas y adecuadas. Habrá quienes desde diferentes perspectivas alerten sobre el peligro de la desideologización de la política, de la renuncia a unos principios sobre los que basar la acción de gobierno, pero esa fórmula sin estridencias ni apriorismos es la que le ha funcionado al presidente de la Junta para conseguir la mayoría absoluta en las pasadas elecciones andaluzas. Puede que no haya un eslogan más acertado para describir lo ocurrido que el del "cambio tranquilo".

Queda menos de un año para los comicios municipales y no se alcanza a ver en el PP comarcal, ni por asomo, un liderazgo similar al de Juanma Moreno. Para empezar, el presidente provincial del partido -¿Bruno qué..?- no asoma el pescuezo por el Campo de Gibraltar y Landaluce, José Ignacio, sigue a lo suyo, haciendo amigos en cada esquina. Tampoco acaba de aclarar si se va o se queda, un debate, curiosamente, abierto por él mismo. Sin duda, tiene el PP un grave problema porque, más allá del alcalde de Algeciras, carece de referentes cercanos. Y ni el carácter ni la gestión del regidor más especialito de cuantos existen sobre el planeta se aproximan al de su presidente regional.

Landaluce proclama que la inversión municipal desarrollada durante sus once años de mandato se halla bajo tierra, en cables, tuberías y obras de saneamiento, y puede que no le falte razón, aunque sigue olvidando las claves que ningún alcalde debe olvidar: la limpieza de las calles en toda la ciudad (y no solo en el centro), el cuidado de los jardines y la seguridad ciudadana. Y mientras, la deuda viva con los bancos crece y crece. Mucho va a tener que correr para que se vea algo de los proyectos anunciados, desde la reforma del Llano a la nueva Escalinata, pasando por el Lago Marítimo. En cuanto a la presencia y al papel de los populares en el resto de la comarca… ¿Existe?

A Landaluce, José Ignacio, le salvan los demás partidos. Al PSOE, al que se presume cierto orden y tradición, no se le podrá tomar en serio mientras no acabe de resolver los expedientes disciplinarios abiertos hace meses a la mitad de sus concejales en Algeciras, incluidos su portavoz municipal -a la sazón, presidente de la Mancomunidad- y su adjunto. Además, ¿a qué demonios espera su secretaria general para decir que será la candidata a la Alcaldía?

¿Hay nuevas alternativas a las ya existentes? En el caso de Algeciras, los herederos del andalucismo y los responsables de una plataforma ciudadana barajan sus posibilidades, sin atreverse aún a dar el paso ni a jugarse el dinero. De presentarse dividirán aún más el voto, con lo que Landaluce, José Ignacio, anda frotándose las manos.