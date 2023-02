No tengo mucha memoria, pero a bote pronto recuerdo dos veces en las que la Policía Local de Algeciras me multó creo que sin razón. En ambos casos atravesé las fases propias del sancionado. Empecé con una sonrisa nerviosa, luego pasé a la estrategia infructuosa de hacerle pucheritos al agente y al final, ante el irremediable destino, con el papelito en la mano, a punto estuve de darle un puntapié al bordillo del cabreo.

Una fue en un atasco en el Paseo Marítimo. Me quedé en un cruce, me dieron paso y el agente me siguió hasta el Llano Amarillo para decirme que me había saltado un semáforo, lo que -en mi opinión interesada- no era verdad. A pagar. La otra, aparqué en el Ojo del Muelle en horario permitido pero resulta que tenía que pasar no se qué procesión o cabalgata y un cartel invisible desde casi cualquier posición de la calle advertía de que estaba prohibido el estacionamiento. De nuevo a pagar.

El pasado 25 de enero, dos agentes de la Policía Local de Algeciras que efectuaban su ronda por el centro en un patrullero recibieron el aviso de un hombre había atacado a varias personas con un machete en la iglesia de San Isidro y en la de La Palma. Según explicó José Ángel Cadelo en un artículo en Europa Sur, recibieron entonces información por parte del oficial de servicio a cargo de la Sala del 092 con la descripción del sospechoso, su conducta agresiva, como vestía, que idioma hablaba y donde estaba en ese momento. Cuando los dos agentes, de más de 40 años, llegaron a la plaza que hay arriba de La Escalinata se encontraron con el individuo de espalda, en posición de rodillas planas, como si rezara. Cerca de la pierna derecha yacía el machete ensangrentado, pero no podían ver sus manos. Es decir, no tenían datos suficientes para evaluar el riesgo que corrían. Pero les dio igual. No lo dudaron y se abalanzaron sobre él, ajenos al peligro porque su único objetivo era inmovilizar al atacante para que no causara más víctimas. Es más, uno de los policías le practicó una palanca de estrangulamiento y se lanzó hacia atrás con el tipo encima. El otro le agarró las manos para que no volviera a esgrimir el machete o quién sabe qué. Entre ambos lo engrilletaron. Cuando pasaron los minutos, el detenido le dijo a un oficial: "Lo he hecho por mi dios".

Los patrulleros no necesitaron explicar por qué lo habían hecho. Por qué se habían lanzado sobre un tipo que podía haberlos matado. Lo del 'proteger y servir' se les queda corto. No se me ocurre un acto de valentía y de compromiso con los algecireños mayor que el que realizaron en la Plaza de Nuestra Señora de las Lágrimas estos agentes de los que el veterano periodista Ildefonso Sena diría que tienen los cojones como el caballo de Espartero. Si es por tipos así, ya pueden multarme las veces que haga falta. Prometo no enfadarme.