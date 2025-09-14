Bravo por Ándalmus

El Festival Ándalmus concluye este domingo tras cuatro jornadas llenas de música de cámara, actividades culturales y conferencias. Una iniciativa nacida de la mano de Javier López Escalona y con respaldo institucional para acercar la música culta al gran público. Ándalmus demuestra que hay vida, y respaldo del público, más allá de la cumbia y el reguetón que tanto se oferta en los escenarios últimamente. Y también supone un ejemplo loable de oferta cultural para los municipios del interior, ya que hubo recitales en Jimena y Castellar.