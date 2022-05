Un bioblitz en el Campo de Gibraltar

En 2019 un grupo de profesores de Biología de la zona (naturalistas, investigadores y voluntarios) nos unimos con una enorme ilusión a una magnífica iniciativa promovida por el Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG): el primer Bioblitz en el Campo de Gibraltar. Realizado en el mes de junio, en los terrenos de Centro de Investigación de Migración de Aves(CIMA, dentro del Parque Natural del Estrecho, tuvo como resultado el censo de 493 especies (vertebrados, invertebrados y flora) en un perímetro de 30 hectáreas. El censo fue realizado por unas 60 personas, detectándose por primera vez en España, una especie de hormiga,la Technomyrmex vexatus. La pandemia nos robó la posibilidad de retomarlo al año siguiente hasta este y, de nuevo de la mano del IECG, se nos abre la posibilidad de volver a disfrutarlo.

Un Bioblitz es un evento participativo de ciencia ciudadana donde el objetivo principal es registrar tantas especies de flora y fauna como sea posible en un lugar concreto y durante un tiempo determinado. En estos eventos participan científicos profesionales, expertos en educación, naturalistas y público general con el objetivo de explorar en espacios abiertos y mejorar el conocimiento de la biodiversidad a través de un aprendizaje colaborativo y dinámico. Uno de los aspectos más relevantes de esta actividad es el trabajo conjunto entre público general y de expertos en diferentes grupos de biodiversidad, como insectos, aves, mamíferos, hongos y plantas, entre otros, para conocer y apreciar la mayor cantidad de especies que se puedan encontrar e identificar en el campo.

Gracias a este tipo de eventos, un público no necesariamente especializado se acerca a la naturaleza, aportando datos para la investigación y el conocimiento de nuestra biodiversidad, algo tremendamente importante para la salud de nuestros ecosistemas y para la nuestra propia. Recordemos la importancia del concepto One Health (Una sola salud) defendido desde la Organización Mundial de la Salud y del que ya les he hablado en otra ocasión: la salud de las personas, los animales y el medio ambiente están todas ligadas entre sí.

El 8 de mayo estaremos en La Alcaidesa,un monte público de la Consejería de Medio Ambiente, donde no solo censaremos especies, sino que, además, realizaremos un muestreo del estado de la arboleda con respecto a la seca de quercinas (especies pertenecientes al género Quercus ) y se dará una charla a los participantes sobre la situación actual del decaimiento de estas quercinas, abordando también las posibles soluciones en el ámbito del Parque Natural Los Alcornocales.