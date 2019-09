La batalla de la cervezaLo urgente era esperar

Hubo un tiempo no muy lejano en el que el mapa de la cerveza en España era muy similar al de los pueblos prerromanos, un mosaico endiablado que nos descubría una geografía humana llena de nombres tan exóticos como hermosos. No era raro que las capitales de provincia presumiesen de su propia fábrica y marca, al igual que lo hacían de periódico local o de equipo de fútbol, aunque nuestros abuelos, los que hicieron la guerra, solían desdeñar el hoy encumbrado zumo de cebada como algo insustancial, como el beso de vieja. Nunca vimos a los ancestros tomar cerveza, pero sí dar buena cuenta de hectolitros de manzanilla, fino y tinto. Al igual que la modernidad yeyé supuso la sustitución de los toros por el fútbol como gran espectáculo de masas, en el tema del bebercio los variados caldos españoles fueron remplazados en el gusto popular por este licor de cebada fermentada que acompaña al hombre desde tiempos muy remotos y que, según algunas teorías, está directamente relacionado con la Revolución Neolítica y la posterior aparición de la civilización. Braudel hablaba de tres Europas alcohólicas: la de la vid, la de la cebada y la de la manzana, pero la globalización de los gustos ha convertido al Viejo Continente en una inmensa cervecería. El vino, por su parte, se ha degradado a producto de prestigio y postín, una excusa para que los aprendices de señorito den la tabarra con los caros mollates que han catado en los restaurantes de moda. Esta traición a Dionisio, señor de los pámpanos, el desmadre y el teatro, la pagaremos cara, en forma de gota fría o gobierno de progreso. Al tiempo.

El triunfo de la cerveza -inseparable del desarrollo y abaratamiento de la tecnología del frío- produjo ese mosaico de marcas del que hablábamos al principio y que con el tiempo se ha reducido drásticamente debido a un proceso de concentración empresarial. Paralelamente, se ha producido la hooliganización de los consumidores, que han convertido las redes sociales en una gallera donde unos y otros se insultan a mayor gloria de Mahou, Alhambra o Cruzcampo. La reciente publicación de un estudio en el que se muestran las preferencias cerveceras por autonomías ha vuelto a incendiar internet con el cansino debate de cuál es la mejor rubia del país, reavivando viejos pleitos territoriales que poco tienen que ver con el placer del trago. Eso nos pasa por cambiar Roma por Germania. Jamás vimos a los antiguos bebedores de vino ofenderse y ofender por la etiqueta de la botella. Y eso que, como demostraron en el 36, eran hombres de armas tomar.

LO decía mucho Pío Cabanillas, pero no era suyo el copyright: "Lo urgente es esperar" y en el caso del fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa lo urgente era esperar a conocer los detalles forenses para hacerse una composición de los hechos. No se conocen todavía, pero sí hay datos suficientes como para adivinar que la magnífica esquiadora decidió acabar con su vida. Se llevó con ella todas las medicinas que tomaba para sus dolencias psicológicas, y en la mochila encontrada al lado de su cuerpo no había más que alimentos, un tiquet de compra de esos alimentos, y una botella de agua. Aunque es arriesgado adelantarse al esperado diagnóstico forense, hay algo más que indicios que apuntan al suicidio.

Suicidio: una palabra que se pronuncia casi en voz baja, que en algunos círculos se considera como una mancha para quien ha optado por esa salida vital, una cobardía. Fernández Ochoa estaba enferma desde hacía muchos años, su gesta en Sapporo no impidió que fuera víctima de un desorden psicológico diagnosticado que conocían todos sus allegados. Y ella misma. Desaparecía con frecuencia, precisamente para meditar sobre su situación en soledad; por eso su familia no se preocupó por su ausencia hasta que pasaron varios días sin dar señales de vida.

Nadie está en condiciones de juzgar a quienes no se sienten ya con fuerzas para enfrentarse a sus problemas, entre otras razones porque a menudo piensan que su desgracia hace desgraciados a quienes más quieren. Blanca no tuvo el oro que tocaba con la mano porque en el último momento una caída le arrebató el triunfo, aunque se desquitó cuatro años más tarde con un bronce que le supo a gloria. Sin embargo, afirman todos los que la han conocido bien, su cabeza estaba enferma, su corazón dolido y su ánimo permanentemente alterado. En los últimos tiempos su ilusión se centraba en las carreras deportivas de sus dos hijos, y una de sus hermanas la había acogido en su casa para que no se dejara llevar por los demonios de su mente. Pero necesitaba sus paseos solitarios por la sierra de Guadarrama, que conocía mejor que los pasillos de su casa, necesitaba meditar en medio de los picos. Meditar sobre sí misma, sobre su presente y su futuro. Sobre cómo sobrellevar la negritud que la invadía periódicamente.

Queda un resquicio para la duda, un posible accidente que desencadenó la tragedia, aunque los datos actuales apuntan a que no se sintió con fuerzas para mantenerse en pie. ¿Importa? ¿Empaña la trayectoria de una mujer que nos ha dado tantos momentos de emoción, de orgullo y de gloria?