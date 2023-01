Le tengo cariño a mi bache. En mi calle, justo en la puerta de la casa donde vivo desde hace más de una década, tengo mi bache, que ya estaba allí cuando llegué. En su primer tramo es voluptuoso hasta llegar a ser casi volcánico, pero luego desciende vertiginosamente en su caída hasta la acera. Al llegar a la misma, la hondura es tal que penetra en el acerado, creando una oquedad subterránea bajo el mismo que serviría de guarida al peligroso felino fake albino de Los Barrios.

Pero le tengo piedad a mi bache. Y no es por su antigüedad constatada sin necesidad de prueba del Carbono 14 (es más, creo que pudiera ya empezar a considerarse patrimonio arqueológico local, incluso BIC). No es por tal valor histórico no. Le tengo piedad porque ya sufre bastante el olvido de la Delegación de Vías y Obras, que jamás se acordó de él, y que nunca tuvo a bien reparar sus heridas. Ya no hablo de dejar el trecho de calle como si fuera a pasar la Vuelta Ciclista, sino simplemente que nunca recibió siquiera el vertido/cubazo de asfalto tapabaches. Eso casi se agradece porque me temo que ello crearía una protuberancia aún mayor en algunas zonas, casi peor que el hoyo que quedaría seguro al descubierto.

Y ese olvido persiste. El Ayuntamiento de Algeciras ha dado el listado de las calles seleccionadas para ser asfaltadas con el reciente plan aprobado al efecto y mi calle no ha sido llamada entre las elegidas. Fue vana mi ilusión, porque con los 800.000 euros que se han destinado a tal efecto por la Diputación, las posibilidades de que cayera la pedrea eran escasísimas. Bien, quizá no tuvimos suerte con la Lotería de Navidad, pero queda la del niño, en este caso, el prepuesto municipal en su partida de reparación de viales. Pero parece que tampoco.

No les hablo del presupuesto de 2023, donde se podrían incluir cantidades mayores a las de anteriores cuentas públicas para mejorar esta evidente necesidad del municipio en materia de asfaltado. Pero no, las cuentas no han sido aún aprobadas por el Consistorio, ni siquiera presentadas, lo cual debió hacer en octubre pasado.

Supongo que la cacareada capacidad de trabajo del gobierno municipal no alcanza a esta laboriosa tarea de redactar en tiempo y forma un presupuesto donde se incluyan soluciones a las necesidades de nuestra ciudad, dentro de las escasas posibilidades que nos conceden los ingresos y sobre todo, la enorme deuda que lastra la economía. Los servicios básicos lo sufren, pero más allá, una falta de prepuesto es una ausencia de proyecto. ¿Qué puede esperar mi bache, salvo mi ternura?