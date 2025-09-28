El avance del tren

Adif ha anunciado esta semana que la autopista ferroviaria entre el Puerto de Algeciras y la plataforma logística de Zaragoza Plaza (pasando por Madrid) quedará completamente operativa en enero de 2027. Se trata de una noticia de gran calado, no sólo porque permitirá a las empresas portuarias algecireñas canalizar de forma más eficiente el flujo de mercancías entre Europa y Marruecos, sino porque ofrecerá una solución logística competitiva y colaborativa con importantes ahorros, tanto en costes externos como en emisiones de gases de efecto invernadero.