Así no, Marifrán Carazo

El pasado lunes 25 de abril tuvo lugar un desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía con el título El cambio en Andalucía: presente y futuro. Tanto el título como la ponente, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, prometían. Pero claro, esto es como las corridas de toros: prometen bajo el cartel pero luego la realidad es otra.

Quiero resaltar que si bien fui invitado al desayuno representando a la Asociación Española del Transporte (AET) como delegado territorial de Andalucía Occidental, escribo este escrito a título personal. Ni tampoco en mi calidad de presidente del Propeller Club de Algeciras; es decir, no refleja la opinión ni de la AET ni la del Propeller.

El acto en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII congregó a empresarios y políticos ansiosos de conocer el presente y, sobre todo, el futuro en palabras de la consejera que fue presentada por el presidente de Fundabus, Valeriano Ruiz.

Inició la consejera su ponencia agradeciendo a los asistentes su presencia. Por cierto, a tenor de los agradecimientos debían estar un 40% de altos cargos de la Consejería y organismos afines. Parecía más un acto de precampaña en la que ya prácticamente nos encontramos.

La consejera explicó los proyectos, la situación actual y lo que esperan para el futuro. Habló de proyectos en Sevilla, en Granada y Almería, pero ni una palabra sobre la “provincia” del Campo de Gibraltar, España. Más allá de los proyectos de ampliación del metro en Sevilla, lógico porque estábamos en Sevilla; de la ampliación del metro en Granada, lógico es de Granada aunque nacida en Valladolid, habló también del ferrocarril metropolitano de Chiclana-Cádiz. Pero no tuvo ni una palabra para nuestras aspiraciones de infraestructuras en el Campo de Gibraltar, a pesar de hablar de “desigualdad histórica”. La que sufrimos aquí no lo es a pesar de llevar más de 100 años esperando por unas infraestructuras dignas.

Como no hubo espacio para preguntas de los asistentes, me quedé con las ganas de realizarle la que el portavoz de @ndaluciabay 20.30 se formulaba en la presentación de la Alianza para el Desarrollo de los Corredores, recientemente en la Cámara de Comercio. La transcribo literalmente: “No hay ninguna razón sensata, coherente, inteligente y entendible, absolutamente ninguna, que explique y justifique el aislamiento ferroviario del Campo de Gibraltar, del Puerto Bahía de Algeciras y del Estrecho de Gibraltar. No estamos conectados por una infraestructura ferroviaria aceptable, ni con Sevilla, ni con Madrid, ni con el mundo. Estamos aislados”.

Hasta aquí, la crónica de los hechos. El análisis de la faena se lo dejo a los expertos. Yo termino como el título: "Así no, Marifrán Carazo". La guitarra suena bien, pero la música no me gusta, con todos mis respetos.