El pasado jueves, en una noche sin viento bajo una luna en fase menguante en la que reinaban los abanicos, el buen vino y las viandas, con amigos entre conversaciones alrededor de las obras, se celebraba la XXV edición del Encuentro de Jóvenes Artistas (y algunos menos), en esta edición en memoria de Lady Fiona Lowsley Williams, amante de los toros, de las tradiciones, de la gastronomía andaluza y presidenta de Guadacorte SA (que este año celebra su 60 aniversario). Esta escocesa de carácter filántropo fue también la impulsora de esta exposición anual, que desde finales del siglo pasado reúne a creadores de todas las disciplinas, fiel a su cita cada verano (sólo interrumpida por la pandemia) en el Cortijo de Guadacorte. Un encuentro con fines benéficos a favor del proyecto Por una Sonrisa de Eva Ledesma. Cómo dijo Juan Pablo II, "la auténtica intuición artística va más allá de lo que perciben los sentidos y, penetrando la realidad, intenta interpretar su misterio escondido".