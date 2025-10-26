Un arco sin gálibo señalizado

La foto de José Ignacio Landaluce recogiendo con sus manos los ladrillos desprendidos del acueducto de El Cobre ha sido la comidilla en Algeciras en el final de semana. Y no para bien, precisamente. La empalagosa maquinaria de propaganda municipal se mezcla en esta ocasión con la sensación de que se pudo hacer más para evitar que el camión se empotrase contra la estructura. Por más que el conductor cometió una negligencia y de que el GPS le jugase una mala pasada, no consta que la altura del gálibo estuviese señalizada.