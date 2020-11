Un año, y adiós a Merkel Pedagogía

Ayer cumplió 15 años como canciller de Alemania. Ha anunciado que en un año se marchará. El sentimiento de orfandad está servido, incluso para muchos europeos que no somos alemanes. Con esta mujer se ha producido -y hablo por mí- un efecto que los que nunca le perdonarán aquello que dio en llamarse "austericidio" calificarían de síndrome de Estocolmo, o sea, un cuadro psicológico entre el masoquismo y la traición. En España, largamos de la Merkel mucho en la Crisis de la Deuda que emergió en 2007 y que dio paso a la Gran Recesión. Se señaló como su cipayo español al presidente Rajoy. Aunque fue Zapatero quien en 2011 recibió aquella llamada de teléfono de frau Merkel para que abandonara la política bucólica, tomara conciencia del riesgo altísimo de bancarrota de España -"para seguir manteniendo el compromiso europeo", le soltó ella-, e incluso prohibiera el déficit público excesivo... ¡con una modificación constitucional! Entre los severos tajos dados al sistema de salud y la caída segura de todo el Estado, hubo que optar por sobrevivir: hoy se muere más de la cuenta por aquéllo, es cierto. Política: el arte de lo posible.

En estos 15 años de reinado, Merkel ha afrontado como líder dicha crisis de deuda de la Europa meridional, y después otra de inmigración en su país, en la que permitió que un millón de extranjeros tuvieran papeles, con importantes consecuencias sociales y económicas. Ahora, su trabajo se ha centrado en hacer de Alemania un referente científico frente a la pandemia, y está en pleno proceso de evitar el daño que a España quieren infligir los sureños del norte: Polonia, Hungría y Eslovaquia.

Leo en La Vanguardia que su liderazgo ha sido "resiliente y lenitivo". Lo de la resiliencia comienza a ser otro virus léxico, un perejil de todos los guisos de texto. Lenitivo es medicinal, curativo: cierto, esto. Merkel es gestora, ejecutiva, reflexiva y orientada a la acción y el compromiso mutuo (y, eso sí, Deutschland über alles: por encima de todo, su país). Ha dirigido los tres últimos gobiernos de una coalición con sus rivales más directos, los socialdemócratas. Igualito que aquí. No se la imagina uno soltando una homilía melosa y cansina como la de Pedro Sánchez anteayer, tan de "vuelve a casa por Navidad" a ratos (largos). Ni tampoco huyendo de razonar sobre su acuerdo con un enemigo del Estado con un bobalicón "las únicas siglas que importan son PGE". Somos lo que comemos. Dan envidia a veces. Pero, en fin, Viva España.

POR encima de sus controvertidas disposiciones, de la octava ley educativa desde la restauración de la democracia debe resaltarse que una vez más va a ser aprobada por el Gobierno sin el respaldo de la oposición y tendrá por ello, del mismo modo que las anteriores, una vigencia limitada al tiempo que los partidos que la han apoyado conserven su posición de predominio. Como de costumbre, los que han quedado al margen amenazan con derogarla en cuanto la aritmética parlamentaria lo permita y de este modo, pese a las carencias generales del sistema, seguiremos esperando que un gran acuerdo ofrezca un marco estable a quienes tienen encomendada la tarea fundamental de instruir a los futuros ciudadanos. Nadie puede negar que sería muy deseable que se produjera ese acuerdo, pero parece imposible que en esta como en otras cuestiones los políticos renuncien a imponer su ideología en favor de una acción decidida que se proponga corregir los problemas de la enseñanza, desde hace tiempo diagnosticados, y desarrollar programas eficaces a largo plazo. Más allá de las guerras particulares, los indicadores señalan que la inversión pública está por debajo de la media europea, que el abandono escolar alcanza cifras inaceptables o que los alumnos, con importantes diferencias por centros y comunidades, no destacan en las comparativas internacionales, pero en lugar de aplicarse a remediar esos déficits los debates suelen centrarse en cuestiones territoriales, lingüísticas o religiosas, que levantan muros infranqueables e impiden llegar a esos mínimos comunes en los que se sustenta cualquier pacto duradero. No es que las mencionadas cuestiones no sean importantes, y tampoco cabe pasar por alto lo que la educación tiene de política en su significado más literal, es decir, el que apunta a la formación de los habitantes de la polis, pero el sentido común aconseja confinar al ámbito privado las creencias, los sentimientos y las elecciones personales si se quiere encontrar un espacio amplio en el que todos puedan sentirse concernidos. La enconada división en banderías, esa recurrente incapacidad para los acuerdos de Estado, es un mal característico de la vida española. El otro, si hablamos de educación, apunta a la nefasta pedagogía antihumanista, concebida por una legión de burócratas que desprecian los contenidos y se guían por las consignas del poder de turno. En aras de una modernidad engañosa, su necia y horrísona jerga ha proscrito el conocimiento -digan lo que digan los demagogos, no existe mayor herramienta igualadora- a cambio de una colección de recetas de dudosa utilidad a la hora de forjar hombres y mujeres verdaderamente libres.