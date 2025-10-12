A por Andalucía desde Cádiz

Del dicho al hecho. 100x100 Unidos, un proyecto político nuevo, de carácter provincial y auspiciado por La Línea 100x100, afrontará las elecciones andaluzas de la próxima primavera y las municipales de mayo de 2027 con un objetivo doble y muy ambicioso: entrar en el Gobierno andaluz y mantenerse en el de la Diputación de Cádiz. La formación nace con satélites locales en buena parte del Campo de Gibraltar y la provincia. En apenas unos meses será posible comprobar si el efecto Franco cala entre los gaditanos frente al bipartidismo del PP y PSOE.