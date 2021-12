Sobre amistades rotas

Al año siguiente de ser coronado rey, Enrique II de Inglaterra nombró canciller (primer ministro) al eclesiástico Thomas Becket, su fiel compañero de caza y juergas de juventud. Tan bien se desempeñó en el puesto que, al morir el arzobispo de Canterbury, el rey impuso a Becket como su sucesor. Era el cargo de mayor importancia en la jerarquía eclesiástica inglesa y Enrique confiaba en poder manejar a su antojo al episcopado y al clero través de su amigo. Sin embargo y a pesar de haber obtenido tal honor gracias a la influencia del monarca, Becket comenzó a actuar más como un leal servidor del Papa que como un amigo personal del rey. Se negó a firmar el protocolo por el que el clero inglés renunciaba a sus privilegios jurídicos y terminó convertido en su más enérgico e implacable adversario al oponerse a sus deseos de transformar a los clérigos en vasallos. Exasperado por sus continuas discrepancias con Becket, Enrique II pronunció ante los caballeros que le rodeaban en el castillo de Lisieux -donde el rey había ido a celebrar la Navidad de 1170- una frase que ha pasado a la historia: "¿Nadie me librará de este turbulento sacerdote?". Cuatro de aquellos caballeros se dieron por aludidos y regresaron de inmediato a Inglaterra dispuestos a hacer justicia por su cuenta. El 29 de diciembre mientras que el arzobispo cantaba vísperas con todos los monjes en el atrio de la catedral de Canterbury, le asesinaron atravesándole con sus espadas. Desde que siendo muy jóvenes ambos ingresaron en el PP, Pablo Casado e Isabel D. Ayuso fueron uña y carne. Llenos de ilusiones ascendieron al unísono por la pirámide del partido y cuando Casado fue elegido presidente del PP, no dudó en incorporar a su amiga a la tarea de derrotar a los socialistas en las elecciones. Dotada de unas excepcionales cualidades para el ejercicio de la política, Ayuso se alzó en 2019 con la presidencia de la Comunidad de Madrid y cuando unilateralmente adelantó las elecciones en plena pandemia directamente… arrasó. Casado, mucho menos capacitado para el liderazgo, temió perder el control del partido en Madrid y reunido con sus acólitos en su despacho de la calle Génova bien pudo haber pronunciado una frase parecida a la de Enrique II. Los "caballeros" de Casado (García Egea, Martínez Almeida, Ana Camins…) tomaron buena nota de los deseos del "jefe" y aunque desgraciadamente (para ellos) no podían recurrir a los expeditivos métodos medievales, si se juramentaron para matar, al menos políticamente, a Ayuso. Asesinar a Becket le supuso a Enrique II la excomunión inmediata de parte del Papa Alejandro III que le impidió escuchar misa, le obligó a peregrinar vestido con un saco hasta la tumba del recién canonizado Santo Thomas Becket y, además, le sometió a la vejación de ser flagelado desnudo frente a la catedral de Avranches. Si bien estas humillaciones parecen excesivas para aplicárselas a Casado, si tiene garantizada ya una por ningunear a Díaz Ayuso: Perder las elecciones.