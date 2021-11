No hay alternativa

Nos tiene preocupados a todos en la comarca la huelga del sector del metal. Y aunque el ciudadano empatice con los trabajadores en sus reivindicaciones laborales, tampoco es comprensible que se produzcan incidentes, cortes de carreteras y destrozos en el mobiliario urbano que todos pagamos. En otros tiempos estas actuaciones belicosas de los sindicatos quizá estuvieran amparadas en situaciones de claro abuso o manifiesta injusticia, pero en los tiempos que vivimos más parecen una coacción desproporcionada y sin sentido. Otros sectores negocian con dureza sus convenios colectivos, pero con respeto al Estado de Derecho, sin que el ciudadano de a pie sufra las consecuencias de la falta de acuerdo. Y aún menos admisible es que representantes públicos, megáfono en mano, alienten la turba, no se si en defensa del trabajador o por puro interés político desestabilizador. Y ello ademas, a la vista de las circunstancias que llevamos vividas desde marzo de 2020, en la que muchísimos han perdido tanto. Y también por qué no, hay que entender a las empresas que apostaron por el Campo de Gibraltar y el resto de la provincia, y que también están padeciendo que los costes de fabricación están por las nubes por la escasez mundial de materias primas, que también se han encarecido los gastos de transporte, y por supuesto, los del consumo eléctrico y otros muchos.

A su vez, los empleados de la Maersk también observan que la empresa está desviando tráficos y potencial humano a Tánger Med, en detrimento de la terminal de Algeciras, aunque la empresa niega la mayor y hace público su compromiso con nuestro puerto. También ahí hay debate. La cuestión es que el mundo cambia, y que esta comarca lo siente, conectada como está al mercado globalizado, ya sea como eslabón en el transporte marítimo mundial de mercancías, como en el refino de petróleo y derivados, o en la manufactura de productos del metal. Pero si no queremos caer en la decadencia que han sufrido otras zonas, se ha de remar entre todos para salvar la situación. Los trabajadores deberán pedir lo que les corresponde, cómo no, pero que tal reclamación no sirva para señalarnos como zona de conflictividad o inestabilidad, que ello ahuyentará inversores actuales y futuros. Y las empresas también habrán de reconocer el valor añadido de los trabajadores de la comarca, comprometidos y experimentados, alcanzándose pronto un consenso asumible por todos. Todo parece más difícil hoy que hace dos años, y el objetivo es salvar los empleos y la industria. No hay alternativa. Recuerden el cerrojazo de Airbus en Puerto Real, que mañana podría repetirse en otra empresa.