Ahora o nunca

Europa debe parar los pies al demente Trump. Va de farol, su idea de recuperar USA significa que no están donde estaban, eso lo saben y por eso empujan, como el venido a menos que quiere probar que sigue siendo... si la jugada le sale, ya lo tiene, pero si no se hundirá con todo su circo. La Europa dormida debe reaccionar con política y eso sólo significa poner bridas al dinero, lo que no se ha hecho respecto de Rusia.

Hemos financiado la guerra de Ucrania, sí, es la puta realidad, porque no sólo no hemos aislado económicamente a Putin sino que hemos seguido comprando y transigiendo con lo que literalmente le ha salido de los huevos, con algún yatecito confiscado para nada... Y todo porque la política europea no se atreve a tocar los sacrosantos ingresos de las corporaciones y sus movimientos salvajes, sin Ley. La decisión es ésta: o millones de muertos o recesión y pérdidas económicas, es decir: o guerra material o guerra crematística, soy consciente de la gravedad de las propuestas pero aún se puede optar, ni garantizamos que no se produzca la otra ni que sea la solución, lo que sabemos es que estos degenerados nos llevan a la masacre física de nuestra civilización.

Aquí debemos incluir el cierre de las bases americanas, su retirada progresiva e inmediata, el incremento hasta compensar de la colaboración militar de la UE y una política de aranceles y aislamiento total respecto del mercado USA obligando al consumo interno en la UE. Me dirá que qué coño sé yo, y yo le contesto que mientras usted hace cálculos de intereses compuestos nuestros hijos van a morir aplastados por toneladas de hierro, nuestro patrimonio histórico va a colapsar bajo el peso de la ignorancia más atroz, y usted estará mirando hacia otro lado mientras Vance, el verdadero tipo peligroso en todo esto porque es el fanático ignaro joven incapaz que usa al ídolo como ariete de guerra, se le mea en su puta cara.

Necesitamos política de guerra, y mientras sea económica sólo tendremos que lamentarnos de hacer menos turismo, lo que por otro lado podría ayudar a cambiar las tornas de nuestra mierda de economía improductiva de una vez. Es la hora de que Europa ponga clara su posición, negocie con Putin, le dé, de acuerdo con Ucrania, lo que tenga que darle, pare la barbarie y después ejerza un poderío ético y económico suficiente como para que Putin, Trump y Xi Jinping necesiten organizarse, eso es tanta fuerza que lo único que nos cabrá es rezar, pero será otro momento, ahora nos toca desprendernos de esa cucaracha rubia que desprestigia a ser humano y que le den por donde besamos al diablo.