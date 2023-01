Me pregunto si alguien podría explicar qué es eso de la "prosperidad compartida" de la que tanto se habla a propósito de desfacerle a Gibraltar el entuerto del Brexit. Porque de eso se trata. La troupe de Convent Place ha convencido al personal, a golpe de libra y de letra, de que la comarca depende de la colonia, no obstante ser lo contrario y, en pleno éxtasis agónico de supervivencia, ha imbuido en las meninges lo de la "prosperidad compartida". Desde el alcalde ¿abducido? de San Roque hasta el ministro de Exteriores acuden a la expresión en cuanto se les da la menor oportunidad. He estado haciendo un forzado ejercicio de introspección in mente. Sin éxito, aun teniendo la mía más que bien entrenada en el pensamiento matemático: lógica deductiva en estado puro. Trataba de imaginarme a qué se refieren próceres y plumillas, pues nadie, que yo sepa, ha explicado ni cuál es la prosperidad ni cómo se comparte.

En estos días de Navidad y Año Nuevo me he dado unos paseos por la Alameda, por la acogedora cuesta de San Felipe y por el rellano del antiguo Ayuntamiento. He cenado en el Depor, un lugar excelente, y he disfrutado del anochecer en el casco histórico de la querida ciudad de San Roque adonde, por cierto, residía la de Gibraltar hasta que la izquierda socialista le hizo el harakiri a la memoria. Espléndida la iluminación que entona el coro de ledes, las esferas, los conos y las catenarias que adornan la escena en donde los cuidadísimos puestos de caprichos, parecen proteger al paseante de los malos pensamientos. Esta bella ciudad -me dije-, rica como pocas, gracias a un ministro llamado Castiella, de cuyo nombre el Ayuntamiento no quiere acordarse, no dispone en el centro ni de alojamiento para el visitante ni de un aparcamiento público en el que dejar el coche.

Buscaba inspiración para imaginarme qué era eso de la "prosperidad compartida". ¿Será, tal vez, poder reparar submarinos nucleares en San Roque o plantar casas de juego en Los Cañones o bajar el precio del tabaco? No sé si el alcalde ¿abducido? tiene unos ases en la manga, fruto de la picardía del chief Picardo, o quiere instalar en la Alameda un banco sin controles para llamar al lavado a la pasta gansa que pase por los alrededores. Se ve que tiene prisa en arreglarle la vida a los yanitos; ¿cuál será la prosperidad de que nos habla el corregidor? Quizás ya tenga idea de lo que esa "prosperidad" supone y calla para darnos una sorpresa.