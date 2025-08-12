De arriba abajoEl Compromiso Histórico

Es un retrato íntimo y de multitudes. Elio Germano, actor con nombre de emperador romano, nació en 1980 y encarna en el cine a un político que va a morir cuatro años después. La gran ambición es una película que cuenta la biografía política de Enrico Berlinguer (1922-1984), sustituto de Palmiro Togliatti al frente del Partido Comunista Italiano, y artífice junto a Aldo Moro del Compromiso Histórico que en Italia suscribieron los comunistas y la Democracia Cristiana.

Berlinguer era el más joven de los tres mosqueteros de los Partidos Comunistas occidentales que deciden romper con el Edipo soviético, renegando de Budapest 56 o de Praga 68, que no son juegos olímpicos o mundiales de fútbol sino baños de sangre en nombre de un imperialismo caduco de los nuevos zares. 1977 es el gran año de la democracia española (legalización de los partidos, regreso de los exiliados, primeras elecciones democráticas, ley de amnistía), un año que empezó dejándonos sin aliento.

El 24 de enero unos ultraderechistas asesinaron a cinco personas en el bufete de abogados de la calle Atocha vinculados al Partido Comunista. El entierro, con el PCE todavía en la clandestinidad, fue un ejemplo de serenidad y patriotismo. El 27 de febrero de ese año fue la entrevista secreta entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo.

El 2 de marzo el Pecé sigue siendo ilegal y Carrillo clandestino. Ese día se dan cita en el Salón Escorial del Hotel Meliá Castilla los tres mosqueteros: Santiago Carrillo, Georges Marchais y Enrico Berlinguer. Tres países vecinos que le plantan cara al jerarca Leonidas Breznev. El 8 de abril, Sábado Santo, Adolfo Suárez legaliza el Partido Comunista para disgusto de una cúpula militar que en buena parte había participado en la Guerra Civil en el bando de los vencedores. Ni vencedores ni vencidos, dice Suárez y pensaba Berlinguer.

La gran ambición es una película dirigida por Andrea Segre. Cineasta italiano nacido en 1976. El año que Santiago Carrillo sale de Montpellier con una peluca que le deja el peluquero de Picasso para atravesar la frontera; el año que el rey Juan Carlos I cesa a Carlos Arias Navarro y nombra a Suárez presidente del Gobierno. La película de Berlinguer es sin pretenderlo un tributo a la Transición española. Un falangista de Cebreros se convertía en D’Artagnan de estos tres mosqueteros.