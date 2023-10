Atoda esa gente que está de uñas ante la posibilidad de que el probable futuro Gobierno de PSOE y Sumar acote los vuelos cortos en este país, calma. Inspiren, expiren. Así varias veces y piensen que no es el fin del mundo. Al contrario es una ventana que se abre para un planeta mejor con menos gases en la atmósfera, cielos más azules y nubes más blanquitas. Y si bajo este mantra continúan encabritados, entonces piensen que podría ser peor, que podrían vivir, no sé yo, en el Campo de Gibraltar.

Sí, definitivamente sus perspectivas cambiarían de manera radical. ¿Qué da pereza meterse en un tren de alta velocidad en lugar de un vuelito de dos horitas? Se lo mejoro con el tren-tartana que se avería día sí, día también en su chachachá hacia Madrid. ¿Qué antes iban ustedes en un pestañeo hasta la capital? Vénganse a la segunda ciudad más poblada de Cádiz y Puerto más importante de España, la urbe estratégica del Estrecho que carece de aeropuerto y de un ferrocarril digno hasta las vecinas Málaga, Cádiz o Sevilla.

La cuestión es quejarse. ¿No pueden seguir ustedes con sus tragaderas habituales y aquí no ha pasado nada? ¿Ya se han cansado de la mansedumbre? ¿O es que acaso no les basta con mantener a los ultraderechosos fuera del tablero de juego? Igual es que tanto vuelo corto le ha frito la sesera a más de uno.

Para los que habitualmente hemos volado de manera excepcional, mayoritariamente por placer, una o dos veces al año, este debate que el Gobierno en funciones plantea se ve con una amplitud de miras que quizás no tiene el pasajero semanal. Obvio.

La intención de recortar vuelos cortos no me parece descabellada para nada, pero sí puede resultar insultante para los ciudadanos que, como los del Campo de Gibraltar, llevan reclamando medios de comunicación propios del siglo XXI, para los ciudadanos españoles de segunda fila que ven como los billetes gordos van siempre hacia la misma latitud. Ha pasado con los unos y con los otros. No se trata de colores.

Invitar al pueblo a que sea más ecológico a la hora de viajar es una proposición muy romántica y hasta lógica si pudiese hacerse realidad. Queremos que la gente deje el coche en casa o lo comparta cuando el bus urbano no funciona y los vecinos casi ni se hablan. Queremos que se compren coches eléctricos cuando no hay estructura ni el trabajador medio tiene pasta para semejante lujo. Queremos que la población viaje en trenes atestados como los de Japón cuando seguimos en la Edad Media del transporte comparados con los nipones. Queremos –o más bien ciertos políticos quieren– un mundo mejor que solo puede pasar en la fantasía. Pero oigan, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar.