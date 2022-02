Vox se hace decisivo en Castilla y León

La convocatoria anticipada de las elecciones en Castilla y León ha sido un experimento fallido para el PP, pero apunta un peor resultado para el PSOE. Aunque su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha logrado ganar las elecciones y gobernará, su objetivo era hacerlo en solitario y emular el éxito de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. El electorado ha percibido que no había razones para acudir a las urnas cuando sólo falta un año para volver a celebrar elecciones, de ahí que el voto que ha perdido Ciudadanos se ha ido o hacia Vox o hacia algunos partidos localistas de las provincias más despobladas. Vox se ha consolidado como un actor de la política nacional, con presencia notable en casi todos los territorios. El resultado castellano y leonés anuncia que el partido de Santiago Abascal tendrá representación, también, en los próximos ayuntamientos y en las diputaciones. Hay que subrayar la tendencia de Ciudadanos hacia la irrelevancia. Ocurrió en Cataluña, siguió en Madrid y, ahora, en Castilla y León, donde los naranjas han gobernado en los tres últimos años. Es un partido que avanza hacia una extinción que se producirá pronto y se puede ver en Andalucía. Quien ha sido su vicepresidente, Francisco Igea, no era mal candidato, simplemente, que su figura no bastaba para llenar el hueco menguante de la marca. Tampoco cabe hacer demasiadas traslaciones hacia otras comunidades. Castilla y León nunca ha celebrado en solitario sus elecciones autonómicas, siempre han coincidido con las municipales y con las que se convocan, a la vez, en la mayor parte de las autonomías. Si se considera, además, el escaso apego autonomista de buena parte de estos castellanos, se tienen todas las variables para entender por qué la participación ha sido tan baja. El ascenso de Vox y el declive de Ciudadanos se verán en Andalucía, pero tampoco es acertado hacer demasiadas extrapolaciones.