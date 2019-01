Vox encarece sus 12 votos Tren de segunda

El órdago lanzado por Vox sobre el pacto de PP y Cs para hacer presidente de la Junta de Andalucía a Juanma Moreno tiene tanto de gesto político como de manifestación adolescente. Busca en la misma medida salir retratado en la foto del cambio y reafirmarse en una identidad diferenciada de los socios que van a gobernar con su apoyo.

Vamos con la adolescencia. Con su exigencia de vaciar de contenido la legislación contra la violencia machista y dejar sin presupuesto su aplicación, Vox ha firmado un manifiesto de autoafirmación ideológica haciendo ostentación de su rostro más áspero y su espíritu más cimarrón. Quizás ha elegido deliberadamente mal la materia de su exabrupto-reivindicación, porque sobre la violencia de género se ha construido uno de los consensos más firmes y amplios de la sociedad española y ni PP ni Ciudadanos se atreverían a romperlo si no es en detalles menores.

Se puede decir, en este sentido, que la ultraderecha venida arriba ha actuado, ahora que tiene 12 diputados, como actuaba cuando no tenía ninguno; es decir, con orgullo y sin bajarse del caballo. En su afán de enseñar músculo y visibilizar que sin ellos no hay mayoría absoluta para investir a Moreno ni estabilidad para que gobierne sin sobresaltos, Vox elude la obviedad de que después del 2-D es un partido parlamentario, integrado en el sistema y beneficiario de las instituciones (¿cómo, si no, ha metido al ex juez Serrano en la Mesa del Parlamento?), cuyos actos y posicionamientos tienen consecuencias. Sobre todo ha eludido la obviedad de que sus doce diputados constituyen la cuarta parte de la suma de sus socios. En puridad, su poder sólo les da para influir en la cuarta parte de la gobernación de la comunidad autónoma.

Creo que el ultimátum a medias de la derecha más intransigente se zanjará... transigiendo. Solamente dos dudas sobrevuelan el agónico forcejeo de los próximos días: cuánto de más sobre el precio de partida pagarán populares y ciudadanos por los doce votos de Vox y si este grupo respaldará a Moreno en la primera votación o en la segunda, según el nivel de concesiones conseguidas en este tiempo de tensión en el que Ciudadanos y Partido Popular están de los nervios, y el PSOE en estado de patética euforia.

Ni con toda la inconsciencia cimarrona del mundo se atreverá Vox a despilfarrar su aportación al cambio exigido por los andaluces. Más que nada por la alternativa a ese cambio: repetir las elecciones.

HAY una España de dos velocidades. Una próspera, que se queja tenazmente, cuyos diputados hispanoescépticos pelean sus demandas en el Congreso y venden muy caros sus votos. Y otra retrasada, que por lo general no protesta y cuyos representantes andan más preocupados por el mundo mundial que afligidos por las penurias de sus electores. El 1 de enero, los 160 pasajeros de un tren de Badajoz tardaron más de 10 horas en llegar a Madrid; se quedaron tirados en medio del campo durante horas en plena noche, sin luz ni calefacción. Las vías extremeñas son del siglo XIX y están sin electrificar. Y trenes como el averiado están en su tercera edad: ese modelo 598 de Renfe está descatalogado, ni siquiera figura en la página web de su fabricante, la española CAF.

Inmediatamente han salido ejemplos de infraestructuras deficientes, que conviven con una inversión cuantiosa en alta velocidad. No en balde tuvimos dos presidentes, Aznar y Zapatero, que en la época del milagro por el que nos creímos ricos o en la que jugábamos la Champions de la economía mundial repitieron que querían unir por AVE todas las capitales del país. La España desarrollada exigió un corredor mediterráneo para multiplicar el volumen y la rapidez de sus mercancías hacia Europa. En ese trayecto se han invertido unos 14.000 millones de euros en distintos tramos desde la frontera francesa hasta la provincia de Almería.

Pero no está resuelto cómo llegar hasta Algeciras, primer puerto de España, que está en la ruta global de los grandes portacontenedores. Nadie sabe ni cuándo ni cómo se uniría. Por la costa, sería un túnel carísimo. Y por el interior, el desnivel y la orografía de Almería a Granada o entre Antequera y Algeciras hacen imposible un trazado convencional de alta velocidad. Pero el ministro socialista Blanco lo dejó pintado en 2011 cuando abandonó Fomento. Y la popular Ana Pastor sólo se gastó cuatro cuartos en algún proyecto, sin ejecución alguna.

El corredor es una inversión necesaria en un país que transporta por ferrocarril sólo el 4% de sus mercancías, cinco veces menos que la media europea. Pero es también una oportunidad estratégica que da ventajas a unos contra otros. Resulta curioso que la única conexión por ferrocarril del primer puerto de España sea una línea de 1892, de Algeciras hacia Antequera, sin electrificar y con una sola vía. Mientras, puertos competidores del levante español tendrán alta velocidad hasta Francia décadas antes. Esta es la moraleja de la odisea de los 160 pasajeros de Badajoz a Madrid el día 1. El que no se queja, tiene un tren de segunda.