Vox y las autonomías

Es verdad que Macarena Olona Choclán no parecía, en el primero de los debates televisivos, el del lunes día 6, tener mucho conocimiento del territorio en cuyos destinos quiere intervenir. Y eso que Macarena es el nombre de la virgen sevillana en la que los paisanos de San Gil y alrededores ven la advocación verdadera de María Santísima. Y eso que Choclán es un apellido relativamente frecuente en la provincia de Jaén. Y eso que en su partido debieron de prepararla para el trance. Y eso que su desparpajo y habilidad oratoria debieran haber oscurecido sus inevitables vacíos. Y es que no se puede ser lo que no se es. Yo estoy convencido, por otra parte, de que a Vox le falta una pasadita por el poder. Alfonso Guerra se refirió a la necesidad que tenía España, allá por los ochenta, de una pasadita por la izquierda, y el PSOE cambió: de "OTAN no" a "OTAN bueno", de "Marx sí" a "de Marx na de na", de "propiedad privada no" a "economía social de mercado mejor", etcétera, etcétera y etcétera. Al PP tampoco le gustaban las autonomías y también desbarraba respecto la figura política de Blas Infante. Y hay que ver lo autonomistas que son ahora.

Vox ya ha decidido participar del poder regional de modo ostensible, lo ha hecho en Castilla y León, apunta maneras en Murcia y, hoy por hoy, quizás pueda hacerlo en Andalucía. Hasta los anarquistas cambian cuando no hay más remedio. En la Segunda República cambiaron: de "ni Dios ni amo" pasaron a "amo sí y después Dios dirá". En las premonitorias elecciones de febrero de 1936, el anarquismo hizo -contra sus principios- una llamada a la participación. Más tarde, la CNT -sindicato de clase, libertario- formó parte tanto del Gobierno de la Generalidad Catalana como del de la Segunda República. Hasta cinco ministros anarquistas hubo en algunos de los diferentes gobiernos republicanos, de entre los que la prolífica escritora Federica Montseny es la más conocida y, seguramente, la más importante.

Algún político andaluz se ha referido a la (aparente) contradicción entre la oposición de Vox al sistema autonómico del Estado y su participación en las elecciones, incluso ya en un Gobierno regional. Más bien debiera celebrarlo porque es un síntoma de normalidad democrática. No es tal contradicción, sino la asunción del sistema, aunque se tenga el propósito de cambiarlo. En la historia hay miles de ejemplos, es cuestión de leer un poco y enterarse.