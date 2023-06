La gente inocente está diciendo que Pedro Sánchez recibió el domingo un voto de castigo. Es así, pero no exactamente así del todo. De momento, el mayor voto de castigo se lo ha dado Pedro Sánchez a los ciudadanos votantes, como represalia, fijando las elecciones el 23 de julio. ¡Anda ahí! ¿Dónde se ha visto eso? En Andalucía está prohibido votar en julio y en agosto para las elecciones autonómicas. Luego dirán que somos vagos. ¿Y las medidas contra el calor, por culpa del calentamiento global y la Agenda 2030? Dicen que los niños no pueden estar en los colegios a mediodía, si no hay aire acondicionado, pero los miembros de mesa y los votantes van a sudar de lo lindo.

Presidente sin escrúpulos, que maltrata a la gente inocente. Este país, un 23 de julio, puede registrar temperaturas de más de 40 grados en el valle de Guadalquivir, algunas zonas del Levante, las mesetas castellanas y el inhóspito interior de Aragón. Curiosamente, en las zonas de más calor ha perdido el PSOE las autonómicas. Sólo les queda Emiliano, que es antisanchista. Pero el litoral es peor para él: está lleno de gaviotas. Y en Cádiz, Huelva, Málaga o Almería, te puedes bañar en la playa por la mañana y votar al PP por la tarde, o al revés.

Presidente que emprende una huida hacia adelante, hacia la palma de su martirio político. Ya todo el mundo le parece de ultraderecha. Pedro es una máquina de crear fachas , y está dispuesto a achicharrarlos. En las urnas, eso sí. Si le van a dar el palo, que se jodan ellos. Y que se queden sin vacaciones. Hoteles no, gracias. O que voten por correo sin carné, otra gracia. Si no se puede conducir sin carné, tampoco se debe votar sin DNI. Esto no es como la Rumania de Ceausescu, aunque a él le gustaría.

No obstante, el PSOE y el PP están cometiendo el mismo error de extrapolar los resultados. Hacer las cuentas con el 28-M es un error. En Andalucía, la hecatombe del sanchismo se ha notado en algunas de las principales ciudades: en Sevilla, Granada, Huelva o Jerez. Pero no ha influido en Málaga, Cádiz, Almería, Córdoba ni en Jaén. Y, por supuesto, la decadencia del sanchismo no fue determinante en los pequeños municipios para elegir los alcaldes.

El voto de castigo al sanchismo no se ha dado todavía. Pero tiene muchas papeletas para recibirlo el 23 de julio. Porque sigue cabreando a la gente. Ahora está dando alas al boicot a la fresa de Huelva, para que no voten al PSOE en esa provincia. Nadie está trabajando más que Pedro Sánchez para que gane el PP. A veces parece que es un infiltrado. No escarmienta.