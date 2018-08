Vilnius no puede ser un obstáculo infranqueable

Viste como el Betis y su campo es de césped artificial, dos circunstancias que hacen más singular la aventura sevillista de esta tarde junto al Báltico. Una aventura que hasta puede parecer inquietante, por muy poca que sea la valía de ese Zalgiris que pasó un quinario en la eliminatoria anterior para desembarazarse del representante de Liechtenstein, pero la cortedad del resultado en la ida conlleva ciertas dosis de intranquilidad.

Una intranquilidad que debe desaparecer así que empiece a rodar el balón sobre la pista sintética. La diferencia entrambos contendientes es tan grande que no ha lugar para creer que el maracanazo aguarda al revolver de la primera esquina que aparezca en el camino. También es un lastre tirado a la cuneta algo que hizo mella hace una semana en Nervión, la inmediatez de la Supercopa, con una pesadilla llamada Messi haciendo estragos en la psique sevillista.

Aquello de Tánger, con su considerable cúmulo de circunstancias, quedó atrás, ya no debe haber sombras en el cableado y al Zalgiris sólo debe quedarle por desempeñar el siempre triste papel de sparring. También el mero hecho de que los lituanos no marcaran en Nervión arregla un poco bastante la cortedad de aquel marcador de hace una semana. Un uno a cero es mejor resultado de lo que aparenta a primera vista y resulta complicado creer que el Sevilla no marcará hoy.

Lo decía Caparrós, que lo verdaderamente importante para el club no era Tánger sino Vilnius y Vilnius ya está aquí, no hay vuelta atrás. Aunque la venta de N'Zonzi ha engrosado las muy ricas arcas, el Sevilla no puede quedarse fuera de Europa ni un solo curso. Su nivel de vida hace prohibitivo quedar apeado del concierto continental y Vilnius es lo más inmediato para evitar que el pasaporte sobre. Viste el rival como el Betis y su césped es sintético, pero ya sabe cuál es su obligación.