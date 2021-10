¡qué importante son nuestras relaciones con los vecinos! Lo mismo les debe pasar a los pueblos y a las naciones. España tiene grandes vecinos, la proximidad da la convivencia, la intimidad o la enemistad. Francia, por muchos años santuario de la banda terrorista ETA, ahora saca pecho subrayando que su acción policial y judicial ha contribuido a debilitarla. La Península Ibérica, especialmente sus ríos, obligan a tener una relación cercana con Portugal. Con Marrueco se habla constantemente de hermandad.

Y ¿cómo es nuestra relación en la comarca?

En los años 70 se pusieron de moda las pequeñas ferias de barriada y no me perdía ni una. En el momento que tuve el carné de conducir, con dieciocho años, disfruté de la comarca. Las playas de Bolonia, la garganta del Capitán; las ruinas de Carteya y Baelo Claudia; los castillos de Guzmán el Bueno, Castellar y Jimena; la Montera del Torero, los Alcornocales; etc. No penséis que todo iba de cultura, también sus discotecas: el Pentágono, Petrarca, El Cigarrón, Olimpo, Flash, Poker2.

Nos sentíamos comarca. Nos gustaba disfrutar en conjunto, aprovechar y aprovecharnos de los eventos culturales, festivos y sociales de la comarca. Los árboles que crecen solos caen con facilidad ante los temporales, pero en la arboleda se protegen.

En 1985 se crea la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar y muchos sentimos que era un gran paso adelante, una unión de pueblos hermanos. La novena provincia podía estar más cerca. Los servicios municipales mejorarían y su coste seguro que bajaría. Las relaciones con Gibraltar serían más estrechas y con el entendimiento que no tiene la lejanía de Sevilla o Madrid. Gibraltar no solo da nombre a la zona, sino que es parte de ella. Si se debe tener buena relación de vecindad, esta no se puede basar en la amenaza del cierre.

Patricio González, inteligentemente, se convertía en abanderado de la novena provincia. El ayuntamiento de Algeciras que presidía, el 25 de marzo de 1998, solicitó al Gobierno la celebración de una consulta sobre la constitución del Campo de Gibraltar como novena provincia de Andalucía. Fue rechazada por el Consejo de Ministros indicando: "El Ayuntamiento no tiene reconocida en la Constitución la potestad de iniciativa legislativa que conduzca a conseguir el objeto de crear una nueva provincia". ¿La historia se repite con La Línea de la Concepción y su petición de ciudad autónoma?

Soy de la Atunara, por ello linense, me siento del Campo de Gibraltar; la comarca nos da una problemática especial y nos obliga a trabajar de una forma específica para buscar sus propias soluciones. Sumar, trabajar en conjunto y no restar. ¿Quién es tu hermano? Tu vecino más cercano.