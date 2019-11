¡Vaya par de gemelos!

La razón aconseja que nos tengamos por tontitos. No por tontos, que supondría una cierta madurez; pues visto está, a juicio del proceder del presidente y de su consocio in pectore, que debemos situarnos por debajo de la cota del intelecto donde están los tontos. Podríamos optar por señalar que ese par de gemelos son unos desvergonzados, pero no debiéramos hacerlo porque, de hecho, ese parecer supone una manifiesta descalificación de la democracia. No han sido elegidos por la mayoría de los españoles, pero la brújula de los aconteceres y presunciones apunta hacia una complicidad que pudiera recibir un apoyo suficiente para gobernar. Si tal fuera el caso, el Gobierno de España estaría sostenido por una plataforma que acogería a nacionalistas radicales, separatistas y terroristas conversos; aparte de comunistas y especímenes no clasificables. La Constitución sería un objetivo a batir, para abordar su reforma, abolir la monarquía y fragmentar el Estado. En el horizonte hay más que un simple frente popular al corte del pasado trágico, hay un claro fortalecimiento de las posiciones que suponen la redefinición de España.

Un amigo de allende la mar Océana, psiquiatra y psicoanalista de amplia experiencia, me apunta que el presidente en funciones es un narcisista patológico, lo que en román paladino ("quiero fer una prosa en román paladino, en qual suele el pueblo fablar a su veçino", escribiría Gonzalo de Berceo) quiere decir que es un ególatra trapacero y mentiroso. El consejo dado al presidente por su círculo de gurús, para fortalecer su estatus, nos ha costado ciento treinta millones de euros mal contados. Palmeros de la nada, que acompañados por Tezanos debieran desfilar hacia el precipicio de los quitacaspas inútiles. El PSOE ha perdido, en poco más de seis meses, 760.159 votos. Y UP 653.960. Juntos, tienen una cobertura electoral disminuida en 1.414.119 votantes. Sin embargo, el presidente en funciones considera ahora viable lo que antes de esa sustanciosa baja, tuvo por inductor de insomnio y mermas de la personalidad y del comportamiento afectivo. La proximidad del gemelo era, sin más, letal para España. Habido ello y teniendo que asumir la falta de dignidad del alto mandatario y su nulo sentido de Estado, los más bien súbditos que ciudadanos, merecemos conservarlo, pues dadas nuestras limitaciones, nadie como él para representarnos.