Confieso que cuando leí que el miércoles Junts había adquirido el compromiso del Gobierno de eliminar el IVA del aceite pensé en un primer momento que se trataba de una medida confeccionada únicamente para Cataluña. Qué disparate, chiquillo; vaya burrazo que soy. Es que uno observa la catarata de concesiones que se están haciendo y los “nosotros estamos aquí por Cataluña, no por el Reino” y “nos importa un comino la gobernabilidad de España” y no se espera que Junts exija una medida que beneficie al país para que se aprueben otras que también lo hacen. Igual se han dado cuenta de que lo que beneficia a España beneficia a Cataluña. Chico, no sé, yo tengo un lío.

El caso es que la tostadita se la va a poder tomar todo el país sin que duela aún más el bolsillo, aunque no cantemos victoria que los oliveros ya han dicho que la que se viene es gorda. Andalucía lo agradece, que es mucho de pan con aceite, y la semana del 25 de febrero los colegios de la comunidad necesitan litros y litros del orito líquido para que los chavales lo desayunen en vísperas al día de nuestra tierra. El director de mi colegio ya me ha dicho que en el comedor esa semana las criaturitas van a cantar Els Segadors en lugar del himno de Infante.

Pero bueno, que cesiones a Cataluña hay. Las competencias en materia de inmigración, por ejemplo, que las venía reclamando Puigdemont desde septiembre, que allí hay mucho marroquí y mucho sudamericano, joe, y no puede ser. Junqueras dice que Junts abraza el discurso de la extrema derecha, pero hace poco, la Generalitat, gobernada por su partido, los culpó sin pudor de los altísimos niveles de fracaso escolar que registra la región. Nada, fuera. En Cataluña no cabe un Corán más, no vaya a ser que se proclame antes la República Islámica que la catalana. Catalunya lliure… de moros. Catalunya, per als catalans.

El independentismo y el nacionalismo son la mejor cortina tras la que ocultar las verdaderas intenciones políticas. La letanía discursiva con la independencia genera trampantojos que impiden ver que, en realidad, Puigdemont se fumaría a gusto un purazo con Abascal o Xavier García Albiol, experto en “limpiar Badalona”. ERC es progresista, pero exuda ese inevitable cinismo cobarde del supremacista que hace que, cuando los rankings los sitúan a la cola de lo que sea, la culpa sea del Estado o del moro. Este año se celebrarán las elecciones catalanas. La inmigración va a convertirse en uno de los temas centrales de la campaña. Tostemos el pan por la mañana, echémosle el aceitito, encendamos televisiones y radios y abramos periódicos, porque tal vez entendamos de una vez quiénes están subyugando al Gobierno más progresista de la historia.