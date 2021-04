A la salida del trabajo una compañera me dijo con voz salida del alma: "¡Qué ganas tengo de que me toque una buena Primitiva para dejar de trabajar!"

Me dio miedo, sí, miedo. ¿Por qué?

Trabajo según la RAE es: Acción y efecto de trabajar. Ocupación retribuida. Dificultad, impedimento o perjuicio. Penalidad, molestia, tormento o suceso infeliz. Estrechez, miseria y pobreza o necesidad con que se pasa la vida. El trabajo debe ser algo más. No solo trabajamos para vivir, para conseguir dinero. El trabajo debe ser parte importante de lo que queremos ser. El trabajo debe ser fuente de placer, de disfrute, de realización de nuestra vida. El trabajo debe ser un enriquecimiento personal, dar sentido al madrugar, al despertarte, al soñar. No vivimos para trabajar. Vivimos y el trabajo es parte de nosotros. El trabajo da forma y carácter a nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, de vivir. Si es únicamente por el jornal entonces es solo "sobrevivir". Es penoso no tener trabajo para poder llevar el sueldo a casa, pero también es lastimoso verse obligado a trabajar solo por dinero.

¿Estoy rechazando la Primitiva que quiere mi compañera? No, yo también tengo mis sueños: pasear toda una noche por la Galería Borghese en Roma; dormir entre las garras de la Esfinge en El Cairo; participar de "secundario" en una película de Pedro Almodóvar; desayunar con la "Bruja Avería"; hablar inglés; ser el rey Melchor una noche de Reyes en mi pueblo; visitar la auténtica cueva de "Altamira" (no la réplica); poder tocar "El éxtasis de santa Teresa" de Bernini; participar en la primera procesión del "Cristo crucificado" de Ortega Bru de la Parroquia de san Pedro; leer el último manuscrito de Laura Gallego; tomarme una copa con Miguel Ríos y Joaquín Sabina; leer una Estación de Penitencia en el Viacrucis del Coliseo; recoger las vestiduras de Jesús Despojado finalizada la procesión; realizar el Camino de Santiago; representar "La maquilladora de cadáveres"; estar sentado junto a Tomatito en una juerga flamenca con Poveda, Alejandro Sanz, pero, sobre todo, con Charito mi mujer; leer cuentos a mis nietos; contemplar la Aurora Boreal …

¿Se pueden adquirir con dinero? Un premio es dinero para comprarle un coche a mi hijo, una casa a mi hija, arreglar la nuestra, pero no para los sueños. En mi trabajo sí realizo muchos de ellos, pero lo dejo para otra columna.

Animad a vuestros hijos a madurar sin que dejen de ser niños; a crecer sin abandonar el mundo de las fantasías; a estudiar sin matar la mitología; a creer, pero, especialmente en ellos mismos; a dudar de todo para afianzar lo que verdad importa; a estudiar para alcanzar sus sueños, pero, por favor, no únicamente para que ganen dinero.