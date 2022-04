Tonto mundial

Siempre admiré a El Roto. Entre sus últimos trabajos me gusta uno que insinúa que dar armas para acabar con las armas es un sinsentido. No soy un iluso, he dicho que entiendo la necesidad de defenderse y que ésta debería estar regulada internacionalmente con la garantía de una Comunidad que respondiera coordinadamente a los agredidos.

Permítanme desde mi comodidad una reflexión, porque me parece que la guerra en Ucrania se cronifica y ya no es la noticia, que hemos repartido los papeles en esta película y, por tanto, nos creemos espectadores, desde fuera... La entrada en Moldavía sería un paso de consecuencias imprevisibles y Rusia no para de advertir con una guerra mundial con trasfondo nuclear.

Me chirrían los intelectuales beligerantes. Yo vivo al lado de una parte importante de las reservas de combustibles de España. Visto lo de Ucrania, calculo que nos reventarían la zona hasta arrasar, ¡toma Doñana! Puede que verlo de lejos sea peliculero, de cerca no me hace ni puta gracia.

La contradicción es bien sencilla: razonamos pensando que con violencia va a parar el contrario, sin caer en que él piensa lo mismo. La violencia sólo lleva a la victoria o a la derrota.

Por definición el pensamiento, pues, o es pacífico o es parte del problema. Cuando uno lee a Erasmo de Rotterdam o cualquiera de los clásicos que han reflexionado sobre el absurdo de la guerra y sus consecuencias, supongo que lo hace para interiorizar esas ideas y sacar algo en beneficio de la Humanidad, ¿o se lee para quedar bien en la reuniones de pedantes con pasta que catan vinos de los ricos?

No sé qué alcance tendría una guerra mundial. Sólo imaginar las grandes ciudades atómicamente bombardeadas y millones de muertos, la destrucción de los grandes símbolos de la cultura, me deprime. ¿Dónde está el esfuerzo, la tensión, el trabajo para evitar que esto ocurra? Me da la impresión de que teniendo a Putin para echarle la culpa, sólo esperamos.

Cada vez confío menos en nuestra capacidad. Mucha erudición no da sabiduría, nuestra especie acumula saberes incontables y sigue en la barbarie. No sé si tengo algún mérito intelectual, a veces me lo dicen... no lo creo. Pero intento ser coherente. Yo pienso en la paz, sin estupideces, pero si las consecuencias de las decisiones son muerte y destrucción y hay alguna alternativa menos mala, ésa es la mía. Lo demás es criminal.