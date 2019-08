Tirando con pólvora del Rey

La expresión con que titulo ésta, la columna semanal que ustedes me hacen la merced de leer, pese a su pobre contenido, era usada antiguamente por los cazadores. Como a los guardeses de las propiedades de la corona, se les proporcionaba gratis la pólvora, mientras que el resto tenía que costeársela, tirar con pólvora del rey dio significado a las personas que hacen algo por los demás, sin que les cueste un duro o sea caridad propia, con dinero ajeno. El gobierno en funciones, nos está dando un ejemplo perfecto del uso adecuado de la expresión.

Hace unos cuantos días, cuando vi que embarcaba en el "Open Arms" un equipo de Televisión Española, me vino a la cabeza el numerito impresentable del recibimiento del "Aquarius" en Valencia. Era inevitable pensar que, como pueden estar cerca unas nuevas elecciones y como el show, les fue bien en los comicios, ¿por qué no iban a repetirlo?. Hace unos meses tuvimos en nuestra comarca una oleada de migrantes que fueron atendidos en las instalaciones de la antigua Crinavis en San Roque. Llegaban a cientos y desbordaron a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y a los voluntarios de la Cruz Roja y Cáritas que hicieron un trabajo encomiable. Esas fueron las únicas caras que pudieron ver los migrantes. La presencia de autoridades nacionales con su séquito mediático, fue escasa, por no decir nula. Está claro que a efectos publicitarios, hay migrantes de primera, segunda y regional.

Como no dejaron al "Open Arms" atracar en Italia y Malta se hizo el sueco, en un ataque de audacia el presidente en funciones, decidió mandar al rescate a una patrullera de altura de nuestra Armada, la P-45 "Audaz" que salió a toda máquina hacia el mediterráneo. Cuando estaba a medio camino, la Fiscalía Italiana, ordenó desembarcar a los migrantes en Lampedusa. Mientras los italianos realizaban la identificación y demás trámites, la Audaz esperó acontecimientos, fondeada en Sicilia. Ya viene de regreso a España, con los 15 migrantes que nos han tocado en el reparto. Era mucho más barato, traerlos en avión o en yate. Ahora dicen que quieren un desembarco discreto, en Crinavis. Se les ha estropeado el show. El problema de la emigración a Europa, no debe tratarse de esta manera tan frívola. Debemos ser solidarios, con los desheredados que llegan a nuestras costas, pero mandar un barco, con un cañón en la proa a recoger sólo a 15, eso sí que es tirar con pólvora del rey. ¡Vaya numerito!.