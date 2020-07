TTI Algeciras: El fruto del esfuerzo de toda una comunidad portuaria

Este 15 de Julio de 2020 ha sido un día muy especial. Tal día como hoy, hace exactamente 10 años, celebrábamos la inauguración oficial de la Terminal Total Terminal International Algeciras (TTI-A) bajo la presidencia de nuestro Rey Felipe VI, en aquellos días Su Alteza Real el Príncipe Felipe. Fue un acto brillante, con más de 500 invitados.

No debemos dejar pasar esta efemérides tal cual. En primer lugar quisiera felicitar en nombre de la APBA y la comunidad portuaria a su CEO, Alonso Luque, a su consejo de administración y a todo el equipo de TTI-A por los logros obtenidos.

Para tener un conocimiento amplio de lo que representa TTI-A como proyecto conjunto y fruto del esfuerzo de toda la comunidad portuaria debemos retroceder dos décadas. En concreto, al Plan Estratégico del 2000 del Puerto Bahía de Algeciras, donde trazamos las líneas estratégicas que dieron como resultado, al cabo de una década, la primera terminal semiautomática del Mediterráneo y del Sur de Europa. De hecho, la terminal de TTI-A y su equipo han sido y siguen siendo un referente para muchos puertos y muchas terminales que quieren estar a la vanguardia de la tecnología en la nueva era de los puertos 4.0.

Los pilares de nuestra planificación estratégica de forma sintética eran:

- Crecimiento con una infraestructura moderna y avanzada capaz de acomodar a las futuras generaciones de los mayores portacontenedores del mundo.

- El muelle este de IVE está operando con buques de 20.000 teus y tiene calado y capacidad para poder acoger la serie del HMM Algeciras (24.000 teus) y sus futuras generaciones.

- Diversificación. Evolucionando de un concepto de monocliente al concepto multicliente en los diversos segmentos de tráficos.

- TTI-A ha creado un potente network de más de 25 navieras que escalan con 30 servicios semanales.

- Evolucionar de un PTP (Pure Transhipment Port /Puerto puro de transbordo) a un puerto con una cuota de mercado significativa como Gateway Port /como Puerto con un fuerte componente de export/import.

Y ahí está su balance:

- 10 años y 10 millones de teus.

- Destacada contribución para batir récords de cifras de exportación e importación para que el Puerto de Algeciras pueda alcanzar cifras cercanas a los 400.000 teus anuales llenos y liderando el tráfico reefer en el puerto con 157.000 reefer, de los que un 20% son llenos de Exp/import.

- Y lo que es más importante, el Proyecto de TTI-A ha creado empleo estable y valor para nuestra comarca y para Andalucía.

Los datos en términos de generación de empleo lo avalan y hablan por sí mismos. Solamente en el ámbito de la estiba la terminal semiautomática de TTI-A ha creado:

- Más de 60.000 manos portuarias de estibadores (54.095).

- Más de 900.000 jornadas laborales totales: (837,022) entre Servicio Público + Tareas complementarias.

Es por ello que es necesario esta reflexión para poner en valor y reconocer su esfuerzo y trabajo diario que ha hecho posible alcanzar grandes logros en esta década.

No obstante, en este balance todo no deben ser cifras, números, estadísticas y ebitdas. También hay un lado humano muy especial. Quienes hemos tenido la suerte de conocer y participar en el proyecto de TTI-A desde su embrión, podemos atestiguar el gran número de profesionales, trabajadores, gestores, políticos y empresarios que de una forma u otra lo han apoyado, impulsado y han sido parte de él.

Isla Verde Exterior

Mi propia experiencia es que hemos crecido en paralelo con el desarrollo de Isla Verde Exterior y TTI-A, tanto en lo profesional como en lo personal. Es por ello que debemos tener un reconocimiento muy especial a muchos nombres propios de grandes profesionales y que me gustaría personalizar en dos profesionales con gran trayectoria en la gestión de los intereses públicos y privados respectivamente.

En este sentido quisiera recordar y agradecer nuevamente su labor a nuestro presidente emérito, Manuel Morón, por su visión, prudencia y grandes logros alcanzados.

Igualmente a un gran profesional como es Fernando González (anterior CEO de TTI-A). Quienes hemos tenido la suerte de trabajar y viajar profesionalmente con él, nos ha enseñado mucho del sector marítimo, de la gestión de proyectos, de los navieros asiáticos y de su propia cultura... y especialmente de la visión del negocio y los tiempos: "La actividad, los tráficos, las oportunidades de inversión no esperan por nada ni por nadie".

Por ello este décimo aniversario y la conmemoración de sus logros no es mera autocomplacencia, sino que debe servirnos de reconocimiento y especialmente de motivación para afrontar los retos y oportunidades futuras. Motivación para seguir en el camino de consolidar el Proyecto que representa TTI Algeciras.

Tenemos vientos a favor, pero también fuertes vientos en contra. Por tanto, con la ayuda de todos, debemos consolidar este proyecto.

La industria del transporte marítimo contenerizado sometida a un proceso de gigantismo de los buques [...] ejerce una presión en ocasiones brutal en sus proveedores de servicios"

La industria del transporte marítimo contenerizado sometida a un proceso de gigantismo de los buques y, en consecuencia, a procesos de concentración horizontal y vertical de sus grandes operadores, ejerce una presión en ocasiones brutal en sus proveedores de servicios. Las terminales de contenedores no son una excepción. Todos sabemos que es un sector muy competitivo y yo me atrevería a decir que cruel, ya que no perdona. Si no eres competitivo te saca del tablero sin miramientos.

Por tanto, una primera premisa y máxime en el entorno del Mediterráneo occidental (westMed) y, en concreto, en el Estrecho de Gibraltar, es la necesidad de ser grandes en tamaño de puerto y crecer en tamaño de terminal. Los diseños de hace una década se han quedado desfasados. No es suficiente la imagen de marca y todo lo bien que lo hayamos podido hacer en el pasado si queremos que el HMM Algeciras, que es el buque portacontenedores más grande del mundo en la actualidad, escale en TTI-Algeciras.

"Animo a todos a que sigamos poniendo lo mejor de nosotros mismos y centremos nuestras aspiraciones y nuestros esfuerzos para poder decidir por nosotros mismos nuestro futuro"

Hace falta inversión en nuevos equipos y compromiso con esa inversión por parte de todos nosotros. Hemos escrito en estas dos décadas el preámbulo y el primer capítulo del libro. Nos queda ir a por la segunda parte. Es decir, consolidar el proyecto vía ampliación de TTI-A a la fase-B de Isla Verde Exterior.

Es por ello que animo a todos quienes en mayor o menor medida tienen algo o mucho que aportar: a su dirección, a la parte empresarial e inversora, a la parte laboral y a la estiba, a las administraciones (autonómica, central, local y comarcal), a nuestra propia comunidad portuaria y a la propia sociedad del Campo de Gibraltar a que sigamos en esa dirección que tan buenos resultados nos ha dado al Puerto de Algeciras, a su Ciudad y a nuestra comarca. En especial, a que sigamos poniendo lo mejor de nosotros mismos y centremos nuestras aspiraciones y nuestros esfuerzos para poder decidir por nosotros mismos nuestro futuro.