Dentro de unos años, Dios sabe cuántos, un teletipo alterará, posiblemente en horario matinal, las redacciones de los medios de comunicación del Campo de Gibraltar. Para entonces ya no estarán (estaremos) algunos de los que ahora pasamos allí media vida y parte del resto de nuestro tiempo. Los que se habrán incorporado preguntaran a los más añejos quién era Yassine Kanjaa y qué narices hizo para que se forme tanto revuelo. Soy consciente de que esto, dicho precisamente ahora, suena a afirmación disparatada y puede que hasta de mal gusto. Pero hagan una prueba: sin consultar a Google traten de explicar a la primera quién era Laura Gutiérrez Martín. ¿No les suena? Pues era una estudiante de enfermería, natural de La Línea, que fue víctima de un intento de agresión sexual y asesinada por resistirse cuando residía en Ceuta. No hablo de siglos. Pasó en 2011.

Como ha sucedido ahora con el deleznable asesinato de quien era por encima de todo un buen hombre, Diego Valencia, en la Plaza Alta de Algeciras, hubo manifestaciones de duelo y pronunciamientos de repulsa de toda índole. "Nunca olvidaremos", afirmaban entonces. Pero como bien defendía Romero San Juan "pasa la vida". La puñetera vida. Y los únicos que no habrán podido pasar página a los acontecimientos de aquella maldita noche en la localidad norteafricana serán los suyos, un término muy amplio.

La imagen del cuerpo sin vida del sacristán de La Palma tendido el pasado miércoles en medio de un punto emblemático de Algeciras cubierto por una manta no solo me partió en dos, sino que me hizo reflexionar más allá de lo que lo hago a menudo. ¿Tan poco vale la vida? Y la respuesta es que sí, que tenemos tanta prisa que necesitamos consumirlo todo de inmediato, pero que somos incapaces de valorar más allá de lo que tenemos delante de nuestras narices.

Pasarán unos días y cualquier folclórica grabará una canción para poner en entredicho a su exnovio. La prensa nacional saldrá corriendo de Algeciras, a la que no volverá para hablar de sus reivindicaciones sobre seguridad, el tren o las carreteras. Eso no vende. El próximo Barça-Madrid hará desaparecer de las conversaciones de terraza cualquier atisbo de recuerdo a Yassine Kanjaa. Y cuando todo se asemeje al silencio que reventaba los oídos en la Plaza Alta momentos después de crimen, solo entonces, Kanjaa habrá ganado. Como pide la Iglesia Católica es muy bueno perdonar. Pero olvidar solo lleva a repetir los errores, que alguno parece que se haya cometido. Y si alguien lo duda, que le pregunten a la familiade Laura Gutiérrez.