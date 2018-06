Susana está contrariadaEn el gris cabemos todos

La designación de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis como delegado del Gobierno en Andalucía culmina -de momento- el chaparrón de malas noticias que ha recibido Susana Díaz desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. La peor de todas fue la propia investidura del flamante presidente, quién la protagonizó y cómo.

Rebobinemos. Pedro Sánchez no sólo es el enemigo político principal de Susana -los de otros partidos son únicamente adversarios, como aclaró Churchill a un joven y novato correligionario-, sino el muchacho insolente que se rebeló contra su papel de marioneta, tuvo que ser apartado de la secretaría general del PSOE, resucitó cuando todos lo daban por muerto, la derrotó gracias al voto de los militantes de base y ha alcanzado el poder que ella acarició como su próximo destino.

Demasiadas razones como para que Susana Díaz esté contenta con la presidencia de Sánchez. Toda la actuación de la presidenta de la Junta en la interminable crisis socialista se sustentó en el criterio que hizo público desde que se contaron las papeletas de las elecciones de 2015: no se puede gobernar con 90 diputados de 350 (criterio confirmado tras las elecciones de 2016: menos aún es posible con 84 diputados) y no se puede compensar la minoría electoral pactando con los partidarios de derribar el orden constitucional para desalojar a quien consiguió la mayoría parlamentaria relativa. Aunque sea Mariano Rajoy...

Contrariada por la gestación y el éxito de la moción de censura de su compañero-rival, Susana ha sido inmediatamente golpeada por la política de nombramientos del presidente Sánchez. Ha puesto como número dos de su Gobierno a Carmen Calvo, que mantiene una ya antigua enemistad con Díaz; ha dado el potente Ministerio de Hacienda a María Jesús Montero, que es mucho menos de la confianza de la presidenta de la Junta que su posible relevo; ha colocado de ministro de Agricultura a Luis Planas, el único líder que se atrevió a desafiarla en unas primarias que se zanjaron por aclamación, y ha situado en la Delegación del Gobierno en Andalucía, a un tiro de piedra del Palacio de San Telmo, a Gómez de Celis, su máximo representante en la comunidad. Con doble misión: vigilar a Susana y ser el otro referente del socialismo en esta tierra. El favorito de Pedro.

Aún hay otra cosa en el Gobierno Sánchez más negativa para Susana Díaz. Afecta a su discurso político. Mañana lo vemos.

EN política, como en la vida, si hay que dividir el mundo entre santos y demonios, o buenos y malos, nos equivocamos siempre. Esta reflexión la hizo hace un par de meses en el Festival de Cine de Málaga Guillermo del Toro, Oscar de Hollywood a la mejor película este año, que dio una extraordinaria masterclass ante mil personas. El gran cineasta mexicano demostró un conocimiento enciclopédico de todas las técnicas del cine. Habló de diálogos, géneros, escenarios, iluminación, encuadres, maquillaje, efectos especiales, lentes… No se la pierdan; hora y media apasionante. La tienen en YouTube: 21 FMCEE Master Class Guillermo del Toro.

Hacia el final, Del Toro habla de cómo el cine negro retrata defectos y virtudes de las personas, y rechaza la alternativa de que o se es santo o se es demonio. "Dentro de ese espacio no se puede vivir. Cuando tú haces la dicotomía entre el blanco y el negro, te tienes que acordar que el único espacio en el que hay oxígeno es el gris, ahí cabemos todos. ¡En el blanco y en el negro no cabe nadie!, nadie". Viene a cuento este comentario del momento político que vivimos en España, en donde la Constitución de 1978, inamovible para el PP y repudiada desde posiciones distintas por los socios de investidura del presidente Sánchez, fue producto del consenso, del pacto, del gris.

El gris, un color minusvalorado, fue también elogiado el año pasado en este Festival. En la inauguración actuó Jorge Drexler, que cantó unas décimas que había dedicado al Guernica. "La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica; no hay rojos más intensos que los grises del Guernica". El cantante uruguayo le sacaba otros colores al gris: no hay verde con más futuro que los grises del Guernica. No es la única canción que ha hecho Drexler utilizando la espinela, dedicada a una guerra. La milonga del moro judío, sobre el conflicto árabe israelí, dice "la guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste, perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera".

Aquí mismo tenemos otra guerra, a la que algunos quieren ponerle banderas y cruces en las playas aunque no haya muertos. Y no, no era por el aniversario del Desembarco en Normandía. Ya advirtió el viejo presidente Mitterrand hace más de 20 años que el nacionalismo es la guerra. El independentismo catalán irredento, convencido de estar en posesión de la verdad absoluta, no acaba de comprender que sólo hay oxígeno en el gris. Los demás también deberíamos aprenderlo. Porque ahí cabemos todos.