'Spoilers, please'

Voy a contradecirme como si fuese un político comme il faut. Ayer me quejaba de que desde Italia no podía seguir bien la actualidad política española. Ja. Hoy diré que la distancia en el espacio y, sobre todo, en el tiempo, concede unas inmejorables perspectivas. Junto a una pequeña lagartija al sol de unas ruinas imperiales, el análisis político adquiere sangre fría y se ilumina al sol del peso de la historia.

La política hay que juzgarla en el tiempo por sus resultados y por su contribución al bienestar de los administrados y a la solidez del Estado que se dirige. La lucha corta por el poder inmediato y las intenciones volubles de los gabinetes son, apenas, notas poco memorables al pie de lo que importa.

La atención desorbitada con que nuestra necesidad ansiosa y un tanto consumista de noticias políticas sigue los más perentorios vaivenes políticos no hace sino engrandecer movimientos tácticos o, en el mejor de los casos, estratégicos, siempre de extrema caducidad, y a sus protagonistas. Lo estamos viendo con la investidura. Que si sí, que si no, que si según, que ya veremos. Y nosotros, ay, de nosotros, pendientes de tanta vacuidad al borde de un ataque de nervios.

¿No sería mejor contemplar todo esto, qué envidia, con los ojos de un historiador? Saber a toro pasado qué ha ocurrido y (aprovechando que así cualquier es Manolete) hacerle a la cosa una faena antológica de análisis sutilísimo. Hasta el rabo de la coleta de Pablo Iglesias todo es toro, mientras tanto, y de poco sirve en estas arenas movedizas dar por hecho un pacto o abocetar una intención, que todo se lo lleva el viento que rola.

Yo estoy deseando que alguien me haga un buen spoiler de la dichosa investidura. Que me digan, por favor, cómo termina esta serie de tantas temporadas, por piedad. No por pereza de escribir al hilo de lo que pasa, no, sino porque creo que el suspense, las sospechas y las sugerencias terminan engrandeciendo a unos personajes que no se lo merecen.

[Uso spoiler sabiendo que existe la palabra "destripe", de rancia castellaneidad. Pero precisamente por eso: un spoiler, con su ese líquida y su erre aérea, es algo ligero y leve, y hasta gracioso. Desde luego para este caso concreto, donde lo que está terminando por destriparnos la atención y la afición es lo contrario: tanto paso para adelante y para atrás, tanto tanteo y tanto trasteo. ¡Quién supiese ya el final del astracán!]