Tras cinco años sin fallar a su cita semanal, la plataforma ciudadana Un siglo sin tren abandona sus concentraciones de los viernes en la Plaza Alta. Sus principales valedores, Isabel López y Juan M. de la Cuesta, decidieron poner fin a su reivindicación al encontrarse, en la desapacible tarde del 19 de enero, completamente solos tras la pancarta que exhibía el desolador lema de: “Un siglo sin tren”. En efecto, el Campo de Gibraltar solo cuenta con una vetusta vía férrea construida a finales del XIX por la empresa inglesa The Algeciras (Gibraltar) Railway Cía. bajo la dirección del ingeniero John Morrison McQueen (más conocido entre los lugareños por el nombre de “Juanito”).

A pesar de la destreza del escocés y de la fiabilidad de aquel trazado parece que ya va siendo hora de que contemos con una línea algo más moderna y rápida que la de los trenes que cruzaban el salvaje Oeste camino de Santa Fe en los que tan a menudo se distraía a los viajeros con asaltos de indios y forajidos. Como en tantas otras cosas, la comarca también está dejada de la mano de Dios en cuanto a las infraestructuras ferroviarias, sin embargo, tal abandono (conexión decimonónica con Madrid, e inexistencia de trazado ferroviario con Málaga, Cádiz o Jerez) parece no preocupar a la sociedad civil y así lo demuestra la deserción de Isabel y Juan M. al verse huérfanos de ciudadanos que respalden su protesta.

Está claro que aquí somos fervorosos partidarios del conocido eslogan romano panem et circenses y mientras se fomenten fiestas y celebraciones poco nos preocupan las precarias conexiones por carretera y ferrocarril o los altos niveles de contaminación atmosférica y su correspondencia con el riesgo de mortalidad de los residentes en la comarca (en 1998 se produjo un incidente por Cesio-137 al procesar chatarra radiactiva del que nos enteramos porque fue detectado en Francia, Suiza y el norte de Italia). Para mayor desgracia, las pocas veces que mostramos “conciencia ciudadana” es a instancia de parte, esto es, manipulados por los políticos para servir a sus intereses. Recuérdese al respecto las 70.000 personas que se concentraron en 2001 para protestar por la presencia en Gibraltar del submarino nuclear Tireless. Movilizados por Chaves (presidente de la Junta) con el objeto de socavar al gobierno de la nación (entonces del PP), clamábamos al cielo ante el riesgo de tener tan cerca al sumergible atómico. Como es natural los ingleses no nos hicieron ni caso y, al parecer, ya ese asunto ha dejado de preocuparnos. Gibraltar es un caladero de submarinos nucleares británicos y norteamericanos y desde entonces han sido más de cien los que han atracado en su puerto. Curiosamente, como todas las bases británicas, los llanitos realizan cada 3 años un simulacro/ejercicio de contaminación, sin que, por el contrario, exista ningún plan de riesgo a este lado de la frontera. Mientras tanto nosotros… a disfrutar del dolce far niente.