Estaba cenando en una trattoría en un barrio periférico de la italiana Bolonia, merced a que habíamos efectuado la oportuna reserva, con semanas de antelación. ¿Qué tenía aquel establecimiento, para tan alta demanda en un día laborable?. Para empezar, el local no era diferente, con respecto a la decoración, a establecimientos similares, con la excepción de una pequeña y coqueta zona con butacas y mesas bajas, a la entrada. Sí, había llamado mi atención un logotipo de un pequeño caracol con las palabras SLOW FOOD, en la puerta, justo en el sitio donde se colocan las estrellas, soles y otros galardones. La carta era corta, pero muy variada. Cuando el propietario llegó a tomarnos la comanda, nos explicó, de forma sencilla, en qué consistía cada plato del menú y nos recomendó un vino de la tierra. A medida que iban llegando los platos a la mesa, la camarera nos decía cuáles eran los ingredientes y de dónde procedían, curiosamente a no más de 50 kilómetros de Bolonia. La atmósfera de la trattoría era relajada, porque los camareros no corrían, ni levantaban la voz en exceso y sin embargo, los platos salían con la cadencia adecuada. La cena hizo honor a la fama del local. Cuando los clientes iban terminando, se servían los digestivos y otros licores, en la zona de butaquitas. Allí saludaba el cocinero y hasta facilitaba las recetas, a los aficionados.

Mi hija que vive y trabaja en Florencia y conoce bien la Toscana y la Emilia Romagna, me explicó entonces, en que consistía la filosofía SLOW FOOD, en la que se encuadraba el restaurante. La primera idea, de la que más tarde, nacería este movimiento, surgió de Carlo Petrini, en 1986, cuando se inauguró un Mc Donald junto a la escalinata de la Plaza de España en Roma. Esto, generó una protesta espontánea que culminó en un banquete, contra la comida rápida e industrial, para exaltar el disfrute de la comida fresca, casera y tranquila. Como respuesta a la fast food (comida rápida), decidieron crear una asociación que promoviera el placer de comer despacio los productos naturales, las recetas locales y el deleite de los sentidos del gusto y el olfato,

Sin prisa alguna. Han creado también el Arca del Gusto, un listado de alimentos en peligro de desaparición. Algunos, españoles como el aceite Serrana Espadán, el atún de Barbate o la patata Gorbea. La Fundación, cuenta con más de 100.000 socios y delegación propia en más de 160 países. Me encanta que contra la dictadura televisiva y la dejadez paterna que precipita a los menores, sobre las hamburguesas y otras monerías, alguien se rebele y haga algo. Cuando sean mayores, no tendrán el archivo sensorial de los guisos de nuestras madres y abuelas que nosotros tenemos. Es una pena, porque ese recuerdo, es uno de los pocos que son eternos.