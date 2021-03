En el Senado Algecirista destaca el joven José F. Pacheco, senador por la circunscripción de La Bajadilla, ahora en París donde reside y trabaja como maquinista de la SNCF. Queda demostrado su inigualable amor por el club, haciendo para ver a su Aesira más kilómetros que los que tenían las viejas locomotoras donde aprendió su oficio. Es además influyente tuitero entre la nueva generación algecirista y, lo mejor, carece de cualquier tipo de vello en la sinhueso. Lo admiro y lo respeto.

Pero ayer se equivocó diciendo que esta ultima semana ha sido la más importante en la época reciente para el Algeciras CF, junto con la de aquel agosto de 2008. En esta disfrutamos del brillante ascenso a 1ª RFEF y se aprueba el inicio del camino para la conversión en SAD; en aquella, unos pocos incautos formaron una gestora ante la más que probable e inmediata extinción de un club en estado crítico. Sin duda, ambos momentos han sido especiales, mágicos y emocionantes, y siempre quedarán en los anales de la historia del club. No descartemos que haya otra tercera semana señera, ascendiendo a 2ªA de nuevo.

Pero, amigo Pacheco, sin entrar en lo deportivo, te contradigo. Todos los días han sido importantes desde 1912, porque en todos innumerables románticos de este club perdieron su tiempo, su dinero y su sueño por trabajar con orgullo y desinteresadamente por el Algeciras, para medio organizar un club aficionado, apagando fuegos y cuadrando círculos para pagar nóminas, abroncado por el descontento aficionado en las derrotas; sin estructura ni medios, sin personal, sin apenas ingresos ni grandes patrocinadores y, lo más doloroso, con un Puerto que lo desprecia y un Ayuntamiento que lo utiliza. E increíblemente se sobrevivió, haciendo malabarismos, con algunas alegrías y olvidadas penas, pero haciendo historia, y así hemos llegado al día de hoy, donde esta Centenaria Institución, la más importante de Algeciras como dijo la leyenda Paco León, brilla de nuevo. Pero es cierto que tal precariedad ya no puede seguir y no cabe otra opción que la transformación en SAD, que nuestro querido club se profesionalice, prospere y estabilice bajo el paraguas de un inversor serio y de solvencia cuyo acierto sea también nuestro. Humildemente, estoy de acuerdo, aunque siempre con la férrea exigencia de que la sede social no pueda moverse de la ciudad; así se ha dicho, y ha de constar en estatutos. Y que la inversión sea a largo plazo, alejándose la tentación de una venta rápida ante la revalorización que supondría un nuevo ascenso.

Estoy seguro de que el proyecto será un éxito y que se hará más grande la historia de nuestro club, en honor y memoria de los que tanto lucharon por la albirroja, dentro y fuera del campo.

¡Shira, oé!