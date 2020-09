Septiembre, ¡circulen! América

Septiembre: el de la vuelta al cole, el de la depresión posvacacional, el de los buenos propósitos alimenticios y de forma física; tiempo de idiomas, fascículos y coches en miniatura; el mes del vértigo en la cuenta corriente -en dura pugna con febrero-, el de la eclosión de los divorcios, el del amor estival que, a la vuelta, apenas moja la almohada dos noches tristonas. Pero septiembre -él tampoco- es lo que era, quién sabe si lo volverá a ser. La normalidad es cosa del pasado, o lo es aquella normalidad con esos síntomas clásicos, propios de la transición de las bermudas y la molicie al pantalón o la falda de batalla y su correspondiente madrugón. La "nueva normalidad" es un melón por calar, y seguro que apepinado; un ser mutante, un adolescente descarriado que no sabemos si podremos meter en vereda.

La caída de la demanda por el confinamiento condenó a muchos negocios de este país tan terciario -comercio y turismo como primeras víctimas de la leal, y débil, infantería- al cierre, y en el mejor de los casos a la patada a seguir de los ERTE. En ese momento, hace pocos meses, se estaba obrando un cambio paralelo de la oferta que ya bien pudiera ser "estructural", o sea, permanente: los horarios y procesos de los establecimientos de hostelería han metamorfoseado, aunque la terquedad de la costumbre ha hecho que los bares, chiringuitos, veladores y salas de restaurante hayan sido un reducto de resistencia, que hayamos respetado lo justo las distancias (qué cortos son de pronto 2 metros), y que los españoles hayamos estado a la altura de nuestros gobernantes en el control de la pandemia: bajo nivel. ¿Qué usted no? Sombrerazo para usted, oiga. Se lo aceptamos, pero sondéese con honestidad: nada hay más moldeable que una conciencia humana.

El resultado es que la pandemia no estaba noqueada para agosto. Que hay un asunto grave con el sistema educativo infantil y juvenil -auténtica arma y alma de futuro-, que cada colegio e instituto estará en la cuerda floja cada vez que haya un contagio. Lo mismo cabe decir con los centros de trabajo: al menor caso, todos a casa... o cerrojazo. Mientras, la paciencia de algunos no nos da para más, y cada vez que se te acerca alguien -un ocioso que no para de ver su canal y leer su prensa, un herrero, una empresaria de modas- se te acerca a pontificar sobre la pandemia y la confabulación chinoescandinava o marcianomasónica, contándote como los Chichos "su verdad", te vienen unas ganas cada vez más irreprimibles de soltarle un emeritazo: ¿por qué no te callas?

LOS artículos de juventud de Chaves han sido poco leídos y quizá por eso seguimos oyendo hablar del localismo de sus inicios, cuando es evidente que el cronista, incluso antes de forjar el estilo que lo convertiría en uno de los grandes de su siglo, observaba la realidad andaluza desde una perspectiva crítica, nada complaciente respecto a toda clase de estereotipos. Es interesante volver a ellos y en particular seguir la huella que han dejado en su escritura periodística los trabajos de la Exposición Hispano-Americana, que fue el nombre primero de la famosa del 29, donde Chaves no pierde ocasión de burlarse de la retórica oficial y las palabras hueras, al tiempo que celebra un sentimiento de hermandad que se parece muy poco al que perpetraría el discurso franquista. Parece claro que fueron los vanos esfuerzos de la dictadura por reactivar las relaciones con el continente los que contaminaron una cierta idea de América, que bebía de una tradición secular y ha quedado reducida a caricatura. Como las de los míticos pinares de Oromana o las altas bodegas de Jerez, la excursión a La Rábida era uno de los desplazamientos rituales para los escolares de los setenta, que salíamos de las catedrales del marco un poco embriagados y tanto más felices. Por algún sitio deben de andar las postales con los frescos de Vázquez Díaz, que datan del tiempo de la Exposición -aunque fueran luego secuestrados por los comisarios de la denominada estética nacional- y siguen siendo una clara muestra de aquella España más o menos desastrosa, pero ilusionada de los años veinte. No está de más reivindicar los consabidos lugares colombinos, ahora que las muchedumbres se dedican a profanar las estatuas del almirante, y entre aquellos el poco espectacular monasterio de La Rábida, donde según es fama se fraguó el apoyo real a la alucinante travesía, ocupa un modesto lugar de honor que para muchos de nosotros -los que todavía leíamos lo de "La Española, mal llamada Haití" en los libros de texto del colegio- está asociado a la memoria sentimental de la infancia. Ninguno de los viajes posteriores puede igualar la emoción que sentíamos cuando los maestros nos llevaban a pasar el día en cualquiera de los destinos antedichos: la noche casi en vela de la víspera, el agua con sabor a estanque de la cantimplora o los inigualables filetes empanados de madre remiten a esa clase de sensaciones de las que con razón se dice que valen por una patria. Espera uno en fin que los niños en los que depositamos, dada la locura general que se ha apoderado de los adultos, los mejores deseos y toda nuestra esperanza, sigan yendo de excursión adonde los benditos padres franciscanos.