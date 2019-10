La Semana Santa hace caja

A Dios rogando y con la registradora facturando. En su reunión cordobesa los presidentes de los Consejos y Agrupaciones de Hermandades y Cofradías de Andalucía han planteado la promoción conjunta, apoyados por la Junta, de la Semana Santa andaluza en la próxima Feria Internacional de Turismo de Madrid. Nada del todo nuevo. Desde su refundación a mediados del siglo XIX mi Semana Santa, la de Sevilla, fue un reclamo para atraer el naciente turismo anunciándose en poco tiempo junto a las corridas de toros, la feria y otros espectáculos en los carteles de Fiestas de Primavera. Ya en 1855 se quejaba Antoine Latour, secretario de los Montpensier, de que al llegar la Semana Santa "el vapor de Cádiz deposita cada día en la orilla del Guadalquivir una nube de viajeros que se precipita sobre la ciudad para disputarse la habitación más insignificante y pagarla a precio de oro".

Insisto: nada nuevo que las autoridades promocionen la Semana Santa para atraer turistas. Muchas han sido declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional o Nacional. Un servidor escribió una guía de la Semana Santa para la serie de libros de viajes de El País-Aguilar, que obtuvo el premio Demófilo, y otra para la editorial Everest. Y no me sentí un Vellido Dolfos cofrade abriendo la Puerta de la Traición. La novedad es que la promoción turística no la hagan las administraciones, sino las hermandades.

Tal y como están las cosas en la Semana Santa, desde la formación religiosa básica de los cofrades (incluidos los miembros de las juntas de gobierno) hasta la masificación que impone vallas y aforamientos pasando por la pérdida de devoción y el aumento de una emotividad hortera y superficial, no sé lo que se les ha perdido a los Consejos y Agrupaciones en Fitur. Mucho quejarse de que la Semana Santa no es solo cultura y muchos menos un espectáculo para después acabar en la Feria Internacional de Turismo, no como un atractivo más exhibido por las administraciones junto a las playas, los monumentos, los paisajes o la gastronomía, sino ofrecido por los organismos que representan a las hermandades. Supongo que esto tiene que ver con la buena caja que hacen esos carruseles de pasos llamados Magnas. De la última se destacó que congregó 200.000 asistentes en la ciudad que la celebró y generó 5,5 millones de euros. "Money makes the world go around... The world go around...", cantaba Liza Minelli.