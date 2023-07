Los exámenes de selectividad ya han finalizado y las notas están publicadas. De los 39.091 estudiantes andaluces, han aprobado el 96% y, de ellos, 8 con un 14. Para los que no la han superado tienen una segunda convocatoria entre el 11 y el 13 de julio. En realidad, la prueba de selectividad aporta un 40% de esta nota y el 60% es la obtenida durante el Bachillerato, un 10, más la fase de admisión que puede sumar hasta 4 puntos en función del grado al que quieran acceder.

Desde hace tres años, para compensar los problemas escolares ocasionados por la pandemia del coronavirus, los exámenes han tendido a ser más “flexibles”. Cuando pregunto a padres, profesores y alumnos en general, en grupos amplios, todos están a favor de esta descafeinada prueba de madurez académica, incluso indican que no debería existir, que con la nota de Bachiller es con la que se accedería a la Universidad.

Cuando he preguntado a alumnos concretos sus respuestas han cambiado. Prefieren una prueba en la que se demuestre auténticamente el dominio de las materias y sus conocimientos. Los más críticos con este modelo son el alumnado más trabajador, estudiantes que invierten su tiempo en aprender y no en preparar una prueba. Uno de ellos me ha realizado un símil interesante: “esta prueba de perfil bajo es como realizar una carrera corta con el viento a favor, todos llegaremos rápidamente y con tiempos parecidos. A los que nos estamos currando los estudios nos interesa una carrera dura, cuesta arriba y con el viento en contra. En ella se descartarán los que no han entrenado y se notará la diferencia a la llegada a meta”.

Sin quitarle mérito al alumnado que ha obtenido una buena nota, el actual modelo de selectividad ha bajado el listón y no soy partidario de que continúe. Sé que mi opinión va contra corriente y que la mayoría prefiere la “sociedad Teletubbies” donde no es que se baje el listón, sino que sencillamente no quieren listón.

El juez Calatayud ha criticado la dificultad del examen de Matemáticas: “Más difícil que ingresar a la NASA”. Admiro a este señor, pero no coincido en este planteamiento. Nuestra sociedad ha avanzado. Para seguir progresando debemos tener los mejores médicos, jueces, arquitectos... Ellos saldrán de la carrera cuesta arriba y no de las carreritas con el viento a favor. Si todo nuestro alumnado es de diez, los engañamos a ellos, a sus familias, a la sociedad y a nosotros mismos.

Hay que felicitar a Rafael Gutiérrez Díaz, el alumno con la nota más alta del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz. Ha obtenido un 13,95 sobre 14 puntos. A él le ha gustado las carreras cuesta arriba desde primaria.