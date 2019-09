El bueno de Juanillo había pagado por adelantado las primeras cuotas cuando, pasados siete meses, pudo al fin pasarse a recoger del concesionario de la Seat su Seiscientos. No le importó que el color fuese blanco marfil, aunque él lo hubiera preferido de un blanco clásico. Conducía su coche por las calles del pueblo, saludando a sus paisanos con la mano por fuera de la ventanilla. Pasaron los años y Juanillo seguía con su coche reluciente, con los parachoques niquelados como el primer día y los faros redondos y saltones. De vez en cuando, incluso, se aventuraba a circular por las carreteras de montaña que rodeaban el municipio, eso sí, formando detrás suya colas de decenas de metros. "¡Juanillo, no ves la caravana que llevas!", le decían sus vecinos entre bromas, a lo que él respondía con sorna: "¡Me da igual, si voy el primero!".

Pasaron los años y una autovía sustituyó a la vetusta carretera. Juanillo, que para entonces lucía canas y había echado algo de tripa, no dudó en tomarla nada más inaugurarse. La aventura, sin embargo, no le resultó nada divertida. Los problemas comenzaron nada más incorporarse al nuevo asfalto, a 60km/h, cuesta arriba y con el pie clavado en el acelerador, hasta prácticamente tocar el suelo. Los demás coches, y también los grandes trailers, le pitaban, le hacían destellos con las luces largas y le adelantaban por la derecha y la izquierda, obligando a Juanillo a agarrar fuerte el volante para que su pequeño Seíta no perdiera la trayectoria, movido por las ráfagas de aire generadas por los otros vehículos. A partir de ese día, Juanillo se limitó a sacar el coche solo para ir al estanco o para tomar café en el bar de la plaza.

El Puerto de Algeciras, según recordaba el pasado miércoles su presidente, Gerardo Landaluce, en el Desayuno Coloquio del Grupo Joly, logró hace 18 años mover por vez primera 50 millones de contenedores anuales y este 2019, salvo que el cielo caiga sobre nuestras cabezas, superará ya los 110 millones. Sí, el crecimiento de los muelles algecireños es espectacular y figuramos en la Champions portuaria mundial, pero se nos pueden ir quitando las ínfulas de la cabeza si no atendemos a tareas urgentes que requieren, de principio, el consenso y la complicidad de múltiples actores. Es necesario cerrar de una vez un acuerdo laboral sin perder de vista las sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), determinar el lugar del nuevo fondeadero exterior antes de que Gibraltar lo haga suyo una vez que el Brexit sea efectivo, hacer fuerza para que la inversión en las obras de la Algeciras-Bobadilla tenga el mismo ritmo que en los tramos ferroviarios del Levante español y, finalmente, avanzar en la ampliación de la superficie portuaria antes de que lo haga la competencia, se llame esta Tánger-Med, Sines, Valencia o Barcelona.

Como le ocurría al Juanillo de la parábola -cuya autoría no me corresponde, sino a un directivo de la empresa de supermercados líder en España- podemos encontrarnos con que a la vuelta de la esquina estemos aparcados y maldiciendo estos tiempos en los que los intereses particulares se imponen a los generales del Campo de Gibraltar, en los que corremos el riesgo de engañarmos mientras miramos a los demás a través de un espejo retrovisor deforme.