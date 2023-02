Yo no soy patriota; el concepto de nación, como todo lo histórico, me parece superfluo, ideológico, partidista y racismo sutil, o no tan sutil. Nunca he defendido al independentismo catalanista, al que aplico todos esos adjetivos, pero precisamente porque también se los aplico al unitarismo españolista. Me considero más formado.

Me encanta ver la preocupación de la prensa por leyes que redacta el Legislastivo, o cómo el Judicial pone en su sitio al Ejecutivo. Pero me asusta la falta de coherencia convertida en esencia. Escándalo con la malversación "indepe", mientras miles de precandidatos de los partidos "honrados" prefinancian sus campañas electorales desde instituciones Públicas, o semipúblicas, sin tanta denuncia ni tanta vigilancia.

La prevaricación no es propia sólo de jueces, creo, sino que afecta a todo ejerciente desde el Estado. Reflexiono: abrir la puerta a usar las instalaciones públicas por parte de empresas privadas, como parece que pretende hacer la Junta de Andalucía con la atención primaria sanitaria, y con la excusa del alivio del servicio, ¿no es sedición, prevaricación y malversación?, y me extraña una vez más que la Fiscalía, al menos, no advierta.

Porque yo veo materia penal en la administración desleal de fondos públicos con la pretensión última no de reparar las deficiencias sino de apuntalarlas, convirtiendo así en imprescindible el apoyo privado. Eso, si yo fuera juez, podría argumentarlo como malversación, pero no sólo, porque esta estrategia normativa plenamente consciente va más allá del marco de conviencia que la Constitución ofrece y, por ello, ¿no podría llegar a ser sedición pues supone una estrategia colectiva para romper el orden público con repercusiones directas sobre la salud de los afectados, es decir, un tipo de violencia? Eso sí, sin llegar a rebelión...

O eso de subirse un 33% el sueldo de media los directivos de las empresas mientras se exige y presiona (legalmente) para que los demás no lleguen ni al 5%, o anunciar beneficios de récord en la banca en medio de la angustia de sus clientes hipotecados o sin servicio (que pagan), ¿no va contra la santa Constitución y lo de la riqueza (art. 128: eso de que está está subordinada al interés general o lo de reconocer la iniciativa pública en la actividad económica, reservando a este sector servicios esenciales o acordando la intervención de empresas cuando así lo exigiere ese interés general)?

Veo mucho recurso, mucha nostalgia de la sedición, mucho tribunal exquisito, mucha política, pero poca Justicia.