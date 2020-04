A nuestro padre, hermano, hijo y amigo

Querido hermano, quién nos iba a decir cuando compartiste ese bonito poema escocés donde se despide a un ser querido que tú serías el siguiente al que tendríamos que decir adiós. Hemos vivido tantas cosas todos juntos, buenas y malas, pero siempre las hemos afrontado como sabíamos, apoyándonos los unos en los otros. Ahora no va a ser menos.

Desde que naciste solo diste satisfacciones. Así lo dice siempre mamá. Los demás discutíamos, era nuestro deporte favorito, y tú te distanciabas, evitabas toda confrontación. Veías polémica y salías sin decir palabra. Los demás nos reíamos. Y a ti te daba igual y ponías la misma cara de chiste con la que fastidiabas las fotos familiares.

Hijo con mayúsculas, padre ejemplar y amigo de tus amigos. Tus hermanos siempre te recordaremos por tus historias, tus bromas y tus ocurrencias, pero también por tu lección de esfuerzo y constancia en la vida. A tus sobrinos les has servido de inspiración y ejemplo para luchar por sus objetivos porque desde que eras un niño siempre has amado el estudio y eso te sirvió para estar entre los mejores de tu profesión. Tu afán de superación siempre ha estado por encima de todo.

"Aunque en tu DNI pone nacido en Sevilla, ya sabemos que un linense nace donde quiere y tú siempre has sido linense hasta las trancas"

Málaga te ha dado muchas cosas buenas, entre ellas tu hijo y tu hija, que te adoran, tus compañeros de trabajo y últimamente tu felicidad estaba ahí y, aunque en tu DNI pone nacido en Sevilla, ya sabemos que un linense nace donde quiere y tú siempre has sido linense hasta las trancas.

Aparecías de pronto, como si Málaga estuviese en la esquina. Y decías: “¿Estáis en casa?”. Parece mentira que no volvamos a verte más. Este maldito virus ha podido contigo, con tus sueños e ilusiones, que eran muchas. Pero no podrá con nuestra voluntad de recordarte. El final que te gustó tanto decía: “Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir”. Y eso vamos a hacer, seguir, seguir porque te mereces que te recordemos así, feliz. Como tú eras. Como siempre hemos recordado a papá.

Fuimos cinco, somos cinco y siempre seremos cinco porque para morir hay que ser olvidado y eso mientras los que te queremos estemos aquí, no pasará.

Querido padre: Siempre fuiste una persona increíble en todo. Sabía que te apasionaba tu trabajo, ibas todos los días con una sonrisa en la cara y si algo te preocupaba, volvías pensativo. Nunca fuiste de los que se da por vencido ante una situación.

"Tu familia, nos quedamos con el orgullo de tener a alguien como tú en nuestras vidas. Descansa en paz mi héroe, tu mona te quiere con locura. Nadie habrá a tu altura"

Espero de corazón que donde estés ahora no exista el dolor ni las injusticias, pero si es así, tengo claro que seguirás luchando por eliminarlo de las personas que no lo merecen, sólo que esta vez lo harás de la mano de tu padre, que compartía esta devoción contigo, y de todos aquellos seres queridos que pensaste no volver a ver nunca más. Espero y te ruego que seas feliz, porque te lo mereces más que nadie. Tu familia, nos quedamos con el orgullo de tener a alguien como tú en nuestras vidas. Descansa en paz mi héroe, tu mona te quiere con locura. Nadie habrá a tu altura.

Mi padre, no solo era mi padre, era mi amigo, lo que no le gustaba te lo decía, pero lo que le gustaba, sabía disfrutarlo como yo, pero sería más cierto decir que yo lo disfrutaba como él. Era interesante e inteligente, todo lo que te contaba te hacía quedarte expectante hasta el final...

Siempre ha sabido cuándo y cómo hablar. He heredado esa devoción por su trabajo que tanto amaba y que tanta vida le daba, aunque también se la quitó. Todos los homenajes que se le han hecho por su profesionalidad dejan imaginar lo buena persona, buen amigo y familia que era, pero para saberlo en su totalidad hay que ser uno de sus hijos, y lo que nos ha dejado en el corazón, sé que sin duda va a hacer que actuemos en la vida como él, con ese amor, pasión y responsabilidad que tenía con todo lo que hacía. Siempre lo he pensado, pero gracias a él seré un buen profesional y un buen padre. Quiero hacer sentir a mi mundo todo lo que mi padre me hizo sentir a mí, para así volver a estar con él para siempre. Entonces, será como si, por fin, los dos fuésemos uno.

"Era un gran conversador, por lo que nos ha dejado muchas pistas para recomponerle, y salir adelante de esta situación tan amarga en que nos ha dejado, y de la que siempre nos había hablado como posibilidad"

Siempre nos hemos llamado por una infinidad de motes acaecidos por cualquier chorrada, pero ahora de lo único que tengo ganas es de llamarle PAPÁ. En fin, que además de ser un buen padre, que sentía devoción por sus hijos y siempre se preocupaba por el más mínimo detalle referido a ellos, además de amar a su profesión y a su familia, y ser un excelente docente, al que echa de menos su alumnado, ya que colaboraba en Criminología de la UMA, para extender de esta manera su oficio y su amor por su profesión.

Además de todo esto, era un gran conversador, por lo que nos ha dejado muchas pistas para recomponerle, y salir adelante de esta situación tan amarga en que nos ha dejado, y de la que siempre nos había hablado como posibilidad. Mi madre se encargará de que sus ideas y pensamientos estén siempre presentes y de que respetemos sus valores y recomendaciones. De esta forma siempre estará en nuestras vidas y en las de sus nietos.

La familia agradece todos los homenajes y muestras de apoyo recibidas.