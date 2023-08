Rotundo éxito contra el narcotráfico

La escena impresionaba: centenares de tabletas de cocaína apiladas en el Puerto de Algeciras, recién intervenidas por la Policía Nacional y Aduanas. Más de 9 toneladas de estupefaciente no han llegado al mercado negro gracias a la coordinación de las autoridades, que mantienen un férreo control en el Puerto de Algeciras. Un éxito que evidencia la fluida comunicación entre las autoridades y la cooperación con Sudamérica. Los intentos de las mafias por introducir cargamentos cada vez más grandes no cesan. No se puede bajar la guardia.