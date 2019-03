Rivera lo quiere todoLa Andalucía de los pingüinos

Ciudadanos, el partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas, triunfó y fracasó en las elecciones andaluzas. La paradoja es sólo aparente: gracias al 2-D entró por primera vez en un gobierno autonómico -una Vicepresidencia y casi la mitad de las consejerías-, y no precisamente en una autonomía cualquiera, y fue el partido que más creció en votos y escaños, pero también vio insatisfecho su principal objetivo.

Este objetivo prioritario era superar en votos al Partido Popular, es decir, convertirse al fin en el primer partido del centroderecha en Andalucía, prolegómeno y avanzadilla para serlo después en España. Lo impidieron, por los pelos, la resistencia del PP de Juanma Moreno y la fulgurante aparición de la ultraderecha que nadie esperaba. Bienvenida toda la derecha que suma, le dirían a Rivera. Sí, pero Vox ha sumado sobre todo en provecho de Moreno, se dijo Rivera.

La verdad es que la irrupción de Vox en el panorama político nacional ha sido una pésima noticia para Ciudadanos. ¿Por qué? Porque ha introducido un competidor inesperado en el campo conservador en un momento en que en el ámbito de la izquierda ha dejado de haber dudas sobre la hegemonía del PSOE ante el fiasco de Podemos. La volatilidad del voto se encuentra hoy en las filas de le derecha y Cs ha dejado de tener claro que la opción más moderada y centrista vaya a ser la preferida de los ciudadanos en las elecciones generales.

Analistas y expertos demoscópicos le han convencido a Albert Rivera de que el éxito de Vox en Andalucía se nutrió de antiguos votantes del PP, pero también de Ciudadanos (algunos estudios lo cifran en un 24% del total); que el electorado de Ciudadanos rechaza en mayor medida a Pedro Sánchez que a Vox y que ese mismo electorado se muestra más enemigo de Sánchez que los propios votantes de Vox.

Rivera ha llegado, pues, a la conclusión de que para acceder a La Moncloa tiene que superar dos desafíos: evitar la fuga de sus votantes hacia Vox y quedar por delante de Pablo Casado en las urnas. Y no ha encontrado mejor fórmula que caminar un pasito más a la derecha, perdiendo su centralidad y moderación, y ponerle un cordón sanitario a Pedro Sánchez (con dudosa credibilidad: ya puso otros al propio Sánchez y a Rajoy y los rompió cuando le convino).

Quizás sea una estrategia equivocada. Quizás atraiga electores por un lado y los pierda por otro. Quizás las elecciones en España se sigan ganando por el centro.

EN su libro La España de los pingüinos, mi colega Enric Juliana explicaba que en la antigua Yugoslavia los ciudadanos se podían inscribir como serbios, croatas, bosnios, eslovenos… o yugoslavos. Estos últimos no llegaban al diez por ciento. No creo que alcancen ese porcentaje siquiera los andaluces que prefieran este gentilicio al de gaditano, sevillano, malagueño, granadino, cordobés, onubense, almeriense o jiennense. Hace unos meses presencié una conversación entre un destacado dirigente malagueño del PP y un periodista sevillano que lleva décadas viviendo en Málaga. Cuando mi colega le dijo que se sentía andaluz antes que malagueño o sevillano el político en cuestión ¡no se lo podía creer! La Andalucía de los pingüinos ha salido a relucir por la presentación de la entrega de medallas de Andalucía en la Maestranza de Sevilla. Una polémica tribal en las redes, con disparos cruzados sobre el acento de Chiquito y los miarmas, ha sacado el alma de serbios y croatas que algunos llevan dentro.

Se ha intentado hacer una ceremonia del 28-F más atractiva y participativa, pero hay que afinar el formato. La actuación excesivamente personalista del presentador ha provocado una agria polémica, vivida desde Málaga casi como una afrenta local. Domi del Postigo es un periodista de dilatada trayectoria en radio y televisión, con múltiples virtudes de seguridad y soltura. Llena el escenario, es ocurrente y apuesto. Sólo tiene un defecto; que todo lo pasa por el filtro de su persona. Que usteara a los hombres mientras tuteaba y piropeaba a las mujeres le ha granjeado críticas suplementarias.

Sería interesante saber quién ha dirigido este acto, que ha tenido otros defectos. No se entiende que en algunos premios colectivos como los de Doñana o la Guardia Civil suban al escenario múltiples protagonistas y no se haga lo mismo con los investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla o los voluntarios de Cáritas. Una buena idea, torpemente aplicada. Y me disculpo por la observación, pero resulta impúdica tanta celebración por el fracasado rescate de Julen. Bien premiada está la Brigada de Salvamento Minero de Asturias, con el simbolismo subrayado por el presidente Moreno de la solidaridad interregional. Pero a Julen no se le recuperó vivo y tiene una familia de luto.

En definitiva, se ha intentado darle vidilla al 28-F con una Gala de los Goya. Y las críticas al resultado destartalado se han visto desde Málaga como un ataque sevillita a los malagueños que mandan en la Junta. Hay pocos pingüinos en nuestra Antártida.