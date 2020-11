Estos días me han informado sobre la crítica situación de la residencia de mayores Miramar de Algeciras, donde cinco personas han perdido la vida tras resultar contagiadas de coronavirus en un brote que ha afectado ya a 66 personas, 43 residentes y 23 trabajadores.

Miramar se encuentra medicalizada por la Consejería de Salud y Familias. Eso supone la adaptación clínica del espacio y la coordinación asistencial, pero se traduce en la aportación de profesionales de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de la bolsa de trabajo adicional creada por el SAS para el Covid-19.

Sin embargo, esta medicalización no está funcionando dada la situación previa de la residencia. Poco personal, medios escasos, falta de agua caliente, escasa ropa, y ahora se suman la nula sectorización y los insuficientes recursos para la desinfección. Al menos eso cuentan los familiares de los residentes y algunos trabajadores. Tenemos una situación dramática en nuestras Residencia de Mayores. Solo en Andalucía hay más de 1500 casos de Covid-19. Y Salud informa que vigila sin descanso las residencias de ancianos o mayores por ser de su exclusiva competencia. Según los datos difundidos este viernes por la Junta de Andalucía, se ha detectado un importante número de nuevos casos en las residencias de mayores en Andalucía. Hay 36 focos activos en la provincia de Cádiz, 18 nuevos esta semana, con un centenar de casos. Sin embargo, esta semana se han sumado unos 1.300 contagios, pero no se conoce su origen o no se ha rastreado.

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) critica la situación en las residencias y solicita a la Junta la evacuación de los contagiados para evitar que el virus se propague más en los centros, criticando su medicalización. La única solución para la FOAM "es evacuar lo antes posible los positivos y preferentemente desviarlos a hospitales, que es donde disponen de más medios para su tratamiento y recuperación".

La Junta "está trabajando constantemente en la monitorización de las residencias para poder anticipar y dar una respuesta ágil y rápida a las residencias de mayores a medida que la situación epidemiológica cambia y lo hace necesario".

Entiendo que la medicalización se hace para prestar el servicio en situ no molestando con traslados y cambios a los ancianos residentes y sobre todo para no saturar nuestras escasas plazas hospitalarias. Sin embargo, cada vez me parece más obvio que hay que derivar a los enfermos a un centro hospitalario si queremos cortar los contagios y salvar vidas.