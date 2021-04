Constitución Española. Título preliminar, artículo 1.3: "La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria". Soy mayor, de 1961, pero ni he vivido en el momento republicano ni tengo conocimiento directo del mismo. Mi opinión sobre ese período es por la lectura.

Da la impresión de que algunos de nuestros nuevos políticos echaron los dientes y su vello fácil durante la república. Tuvo grandes aciertos como el sufragio universal, el derecho al voto de las mujeres, el derecho al voto a partir de los 23 años, la igualdad absoluta ante la ley en la educación y en el trabajo de hombres y mujeres, la no discriminación por raza, sexo o riqueza, la reforma agraria, el inicio de la sanidad pública, las mejoras en la educación pública, la eliminación de la censura en los medios de comunicación... Pienso que es un momento histórico sobrevalorado porque todo lo indicado son logros de la historia y no exclusivo de un régimen político.

El mayor error que puede tener cualquier momento histórico es el desprecio de la vida, el deseo de eliminar al adversario político. Pensar de forma distinta no debe ser enemistad. La riqueza la da la pluralidad. Me gusta fijarme en la naturaleza y desde ella llevarla a mi vida; "un hábitat rico, con futuro, es donde existe una gran diversidad".

Personalmente me enriquece la discrepancia. En mis responsabilidades asociativas he intentado rodearme de personas que no pensasen como yo, no tener un club de palmeros. Una discrepancia ideológica no debe ser un ataque personal. Los argumentos contrarios deben enriquecer el planteamiento personal.

¿Monarquía o República? Esta pregunta se plantea como un avance democrático, pero no es mi preocupación actual. Claro que debemos avanzar en nuestra democracia, transformar nuestra actual democracia "representativa" en una auténtica "democracia directa". Una democracia donde los ciudadanos tengan el auténtico poder político que en la actualidad tiene el gobierno. Ni tan siquiera lo tiene el Parlamento ni el Senado. ¿Plantear un referéndum sobre la monarquía? ¿Por qué no sobre el estado de las Autonomías? ¿Y sobre la pertenencia a la UE? ¿Sobre la mayoría de edad a los 16 años? ¿O la eutanasia?

A mí lo que me gustaría es poder elegir a mi alcalde o alcaldesa. Claro, así de simple. Con nuestra democracia "representativa", es un pequeño grupo de 25 los que lo eligen. ¿Y al presidente de la Mancomunidad de Municipios? ¿Y a los diputados provinciales? Claro que también me gustaría poder elegir al presidente o presidenta de Andalucía y de España. Pero con nuestra democracia "representativa" no podemos. Tenemos una casta política: ¿Unos 30.000? Ellos son los que eligen, los que pueden cambiar y hacer avanzar nuestra democracia, pero están muy cómodos y no quieren.

Republica o monarquía, vale, pero primero quiero poder elegir a mi alcalde de forma directa, desde el gobierno municipal a la corona real, pero paso a paso.