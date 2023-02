Sería bastante descortés y poco profesional por mi parte comenzar a sumergirme en todos vericuetos y conflictos [que los hay], de cara a la Semana Santa de Algeciras de 2023, pasando por alto un evento y una efeméride que para mi entender, cambiará y marcará un antes y un después en el perfil de las Hermandades de Gloria de la ciudad.

A todos luces sería un ejercicio de hipocresía cofradiera pasar por alto el enorme, sublime y excelso trabajo de un grupo de personas que han convertido una fecha del mes de octubre, y si no lo creen ya lo comprobarán en los próximos dos/tres años; en una cita marcada en rojo en el calendario de la religiosas popular algecireña.

Me gustaría entonar el mea culpa por mi desconocimiento e ignorancia de todo lo que se estaba cociendo en la parroquia de la Santísima Trinidad durante los meses previos. Mi alternativa llegó de la mano de un buen amigo y capataz, Miguel Arjona, quién acompañado de Alberto Torres y un grupo de buenos hombres trabajaron la primera cuadrilla de la Virgen del Buen Remedio en el barrio de San José Artesano -imagen bendecida en el año 2020-. Tras una primera salida procesional brillante, a partir de ahí, no ha dejado de sorprenderme todo cuanto he ido descubriendo, conociendo y participando en la vida diaria de esta joven Gloria que no parará de crecer, estoy más que seguro.

Su trabajo y superación, el cuidado de los detalles, el trato a costaleros y devotos; su conocimiento y estudio del exorno, adquisición de patrimonio y por qué no decirlo, gusto de cómo presentar una titular de Gloria en la ciudad de Algeciras; la convierte en una raya en el agua y a buen seguro, en poco tiempo, en toda una referencia en el Campo de Gibraltar.

Está llamada a ser, de seguir por esta senda y de cumplimentarse los atractivos proyectos que mantiene en marcha; el gran remedio para los cofrades algecireños lejos del ajetreo de la primavera.

Aún no estoy seguro de que se trate de la Gloria que Algeciras merece, pero sí estoy convencido de que es la que necesita. Apunten ese nombre: Buen Remedio. Cambiará el curso de lo que conocemos hasta ahora como una Gloria en Algeciras.